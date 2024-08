Cómo hacer “snacks” nutritivos

“Adoptar hábitos alimentarios con el alza en los costos de los alimentos, es preocupante. El alto costo de los alimentos nos lleva a tomar unas decisiones que, si las hacemos conscientemente, pues son saludables, pero, si no, vienen siendo comidas más altas en grasa, en sodio, con mayor cantidad de preservativos y aditivos, y comidas fuera del hogar que no, necesariamente, nos nutren, pero nos quitan el hambre. Esas decisiones, a la larga, nos hacen mal”, expresó.

“Para mí, es más fácil que comas una cena light que un almuerzo light, porque el metabolismo está más bajo, estás sedentario y saliste del trabajo. Si tu almuerzo es bastante bueno, te va a sostener y ya, en la cena, puedes adoptar todas las alternativas que te voy a dar, que son más sencillas y llevaderas. En la cena, no se necesita tanto arroz, habichuelas ni tostones. No necesitas grandes comidas en la noche, sí necesitas tres comidas, y no pueden ser sustituibles, pero, si quieres sustituir una comida por una buena merienda y que te sientas bien y no pases hambre durante la noche, podría ser la cena”, mencionó la licenciada, quien recordó un refrán que muchos hemos escuchado: “Desayunas como rey, almuerzas como príncipe y cenas como méndigo”.