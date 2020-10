Debido al aislamiento social que ha solicitado el Gobierno de Puerto Rico como medida para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19), los médicos y las compañías de seguros médicos están activos buscando alternativas para tratar a sus pacientes y afiliados para mantener el tratamiento a sus condiciones de salud de la forma más segura y efectiva.

Aunque es una herramienta en práctica en la isla desde hace muchos años, la telemedicina ha abierto la posibilidad de que los médicos puedan seguir brindando sus servicios, sin poner en riesgo la salud de sus pacientes. La telemedicina es un método en donde se utiliza la tecnología, como el teléfono o las videollamadas, para que el médico tenga una intervención con el paciente.

“El uso de la telemedicina es extremadamente importante en esta emergencia que estamos viviendo, porque va cónsono con lo que queremos. Hay una necesidad de distanciamiento social para evitar el contagio, así que las oficinas médicas y sus salas de espera no son el mejor lugar para estar en estos momentos”, indicó el doctor José E. Novoa Loyola, principal oficial médico de Triple-S Salud. “La telemedicina ha venido a ser una pieza esencial para asegurarnos de que cada paciente tenga acceso a los servicios de salud de su médico, particularmente para estar seguros de que no se afecte su tratamiento y haya continuidad en su cuidado. Es importante aclarar que estos servicios son para los pacientes que estén estables y que se sientan bien. Siempre habrá pacientes que el médico tiene que verlos, ya que en este tipo de tecnología no media un examen físico completo”.

Para hacer uso de la telemedicina, el paciente debe comunicarse directamente con la oficina de su médico para preguntar si presta el servicio. Lo próximo es sacar una cita para saber cuándo y a qué hora debe llamar o será llamado de la oficina del médico. Sin embargo, según el doctor Novoa Loyola, antes de realizar la llamada con su médico, hay que considerar varios factores para que la experiencia sea exitosa.

El lugar ideal para llevar a cabo la llamada debe tener ciertas características:

Estar en un área donde tenga buena señal en su teléfono celular o su computadora. El lugar debe tener buena iluminación, por si va a redactar alguna nota. Debe ser un área privada o un cuarto, ya que se compartirá información de salud que a lo mejor no se quiera que algún familiar o vecino escuche. Tiene que estar en un lugar donde los ruidos sean mínimos, para no interrumpir ni dificultar la comunicación con el médico. Antes de hacer la llamada, hay que informar a la familia, para que se abstengan de hacer ruidos innecesarios.

Además, el paciente debe tener a la mano lo siguiente:

Un lápiz y un papel para anotar cualquier dato en el momento de la intervención y para tomar notas de las instrucciones que dé el doctor. Tener una lista de las condiciones médicas que padece y los medicamentos que usa actualmente. En caso de que llame porque se sienta mal, es importante que el paciente escriba qué síntomas tiene y qué le preocupa, para que la comunicación sea efectiva. Recopilar en un papel el nombre de la farmacia, el laboratorio y centro de imágenes que más frecuenta. La dirección la encontrará en un sobre de una placa o laboratorio que se haya hecho anteriormente. El médico podría enviar copia de la receta de manera electrónica a esos lugares y agilizar el proceso.

De la misma forma, el paciente debe aprovechar la conversación con el médico para tratar de aclarar sus dudas. Entre las preguntas que podría hacerle están:

¿Hay algún medicamento que por alguna razón deba descontinuar?

Si soy paciente de alto riesgo, con condiciones como diabetes, hipertensión o problemas respiratorios, ¿es seguro seguir llevando a cabo X o Y actividad como hasta el momento?

¿Por qué es necesario que me haga esta prueba?

¿La prueba implica asumir algún riesgo?

¿Hay algún alimento que deba evitar?

Si no noto ninguna mejoría, ¿cuánto tiempo tengo que esperar antes de llamarlo?

Opciones para los afiliados de Triple-S Salud

En Triple-S Salud se han tomados las medidas necesarias para seguir atendiendo a sus afiliados de manera efectiva. Es por eso que tienen accesibles tres opciones principales:

Llamada telefónica con su médico. Esta opción le permite que siga en contacto con su médico de cabecera, no afecte el tratamiento y se asegura la continuidad del cuidado. Puede hacerlo vía teléfono, pero también puede ser por videochat, donde está permitido por los entes federales usar aplicaciones como FaceTime o WhatsApp. No se recomienda Facebook Live, por cuestiones de seguridad.

TeleConsulta (1-800-255-4375). Es una línea de orientación de salud telefónica para asegurados de Triple-S y la atienden enfermeros graduados las 24 horas al día, los siete días a la semana. Su objetivo es aclarar dudas sobre síntomas y qué cuidado debería buscar, entre otras.

TeleConsulta MD. Servicio de telemedicina a través de una aplicación, disponible para asegurados de cuentas comerciales. Se recomienda para pacientes no tengan un médico de cabecera, o para quien tiene una urgencia y quiere acceder un médico rápidamente, pueda hacerlo. Entre los médicos disponibles se encuentran generalistas, médicos de familia, internistas y pediatras.



“Lo que queremos es darle una oportunidad al paciente de continuar su cuidado sin tener que salir. Así, podemos cumplir con el toque de queda y el distanciamiento social”, concluyó el cardiólogo Novoa Loyola.