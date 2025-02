Conoce la arritmia que pone en riesgo tu corazón

El mayor peligro es que esta afección puede ser silente y no presentar síntomas hasta que se da el impacto inesperado y contundente del derrame.

“El problema de las arritmias ocurre cuando, en los músculos de los atrios, que son los ‘cuartitos’ que tenemos en la parte de arriba del corazón y que se encargan de llenar los de abajo, las fibras eléctricas empiezan a contraerse de una manera desorganizada. Al estar todos por su lado, la efectividad de mover la sangre disminuye y eso hace que se estanque la sangre y que se formen coágulos. El cambio de ritmo acelerado puede hacer que el paciente sienta las palpitaciones, los ritmos irregulares o, al atrio no contraerse bien y llenar menos efectivamente el ventrículo, se sienta fatigado e intolerante al ejercicio”, explicó el especialista.

Síntomas

El mayor peligro de la fibrilación auricular es que el paciente puede presentar síntomas; estos pueden ir y venir o, peor aún, puede que no tenga síntoma alguno.

“Es una arritmia que es muy importante porque puede ser completamente asintomática, [en la que] el paciente no sienta nada y cuyo primer síntoma sea un derrame. Esto sucede porque la mayoría de la población no hace un nivel de ejercicio suficiente para que, si presenta la arritmia, se sienta limitado por tenerla. Por eso, es importante la evaluación médica”, expresó el médico.

La fibrilación auricular se diagnostica a través de un examen médico. Lo más importante es que el paciente, si tiene 40 años o más, aunque no presente síntomas, pueda visitar a su cardiólogo para descartar cualquier enfermedad congénita u otro factor de riesgo.

“Uno puede sospechar la fibrilación auricular con un examen físico, pero se diagnostica con un electrocardiograma, mediante el cual traza toda la actividad eléctrica del corazón durante 10 segundos. Pero si en esos 10 segundos el paciente no tiene el evento, no es que no tenga la arritmia, sino que hay que considerar un monitoreo más prolongado”, aclaró el cardiólogo.