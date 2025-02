Enfermedades cardiovasculares: La causa número 1 de muerte

El hecho de que las enfermedades cardiovasculares continúen siendo la principal causa de muerte en Puerto Rico debe ser una llamada de alerta para la población. Prevenir es clave para no convertirse en parte de estos alarmantes números.

Subrayó que “estas afecciones superan en mortalidad a los accidentes y a todos los tipos de cáncer combinados”. Es una situación seria, que muchas personas no comprenden hasta que les afecta a ellas o a un ser querido”, advirtió el emergenciólogo, destacando la urgencia de crear conciencia sobre la prevención y el cuidado del corazón.

“Además, se dice que el 47 % de los adultos en Estados Unidos tienen hipertensión arterial: esa presión que no se trata y que sigue dañando tejidos, como pasa con la diabetes, el colesterol y la obesidad”, detalló el galeno, señalando que, en Puerto Rico, son las mujeres quienes tienen una mayor predisposición a padecer las enfermedades cardiovasculares.

Síntomas de cuidado: (Pueden variar según la enfermedad)

Modificaciones que hacen la diferencia

En este mes de febrero, donde se busca concientizar acerca de la salud del corazón, el llamado es claro: si tienes síntomas, acude al médico lo antes posible, pero si no presentas síntomas, monitorea el estado de tu corazón y no esperes a tener un padecimiento para cuidar de tu salud cardiovascular.

“Hablar y educar es la mejor manera de prevenir. Hay unos factores que podemos modificar y unos que no. Los que no podemos modificar son el sexo, la raza y la edad, y eso no nos lo quita nadie. Sin embargo, estas enfermedades, incluyendo la obesidad, si la vemos como una enfermedad, se pueden modificar con tratamientos”.