La Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (ASMR, por sus siglas en inglés) es un término que existe desde hace algunos años y que se ha popularizado a nivel mundial. Hace referencia a una respuesta biológica, que tiene como principal característica la sensación de hormigueo en la cabeza.

“Son estas respuestas que muchas personas, al ver o escuchar sonidos, tienen. Como por ejemplo, el rozar una brocha en un micrófono, romper papel o pasar el lápiz suave por un papel. Muchas personas describieron que sienten relajación al escuchar esos sonidos. Es como una especie de hormigueo por el cuero cabelludo que les da relajación”, explicó la psicóloga Yashira Brito.

El objetivo, por lo general, de estos vídeos o audios es ayudar a relajar al espectador. Actualmente, hay un sinnúmero de contenido en internet en este formato que aparece al colocar las siglas ASMR en el navegador.

“Pero, esto no pasa en todas las personas. Por ejemplo, yo he visto estos vídeos y a mí no me relajan. No obstante, hay personas que escuchan sonidos suaves, repetitivos, como masticar, golpecitos encima de una superficie, y esto les relaja”, comentó Brito.

PUBLICIDAD

Las plataformas en donde más se pueden encontrar estos vídeos son YouTube y TikTok.

“Estas cuestiones visuales o auditivas causan en las personas una especie de relajación y euforia. Como esto puede regular las emociones, las personas lo pueden catalogar como un beneficio terapéutico. Ya hay estudios universitarios en Estados Unidos que entienden que sí que hay cambios en un área de nuestro cerebro y esto puede regular emociones, reducir frecuencia cardiaca y promover sentimientos de tranquilidad”, sostuvo Brito.

En el caso del ASMR visual, la persona genera una respuesta biológica ante ciertas composiciones de imágenes, luces, colores o disposiciones de objetos. No hay un patrón. Los elementos pueden activar una respuesta ASMR en unas personas y no en otras.

Los detonantes de ASMR táctil serían toques con las manos, especialmente si se hacen de forma lenta y la sostienen en la cara, el cuello o la cabeza. También, muchas personas experimentan el ASMR cuando observan un rostro sonriente u observan movimientos de las manos.

De igual forma, Brito mencionó que hay personas que afirman que estos vídeos o audios les ayudan a conciliar el sueño. También, ya se está hablando de que pueden ser beneficiosos para lidiar con la ansiedad.

“Las personas están en búsqueda de técnicas y cosas que les ayuden a relajarse en este mundo tan caótico. Así que esto lo que busca es que las personas puedan superar síntomas de estrés”, dijo Brito.

El ser humano se siente relajado al tener contactos con estímulos auditivos y visuales, porque provocan que enfoque la atención en un punto específico. Eso les calmará porque se desconectan de otros estímulos, como los pensamientos y lo que está alrededor, explicó la psicóloga.

PUBLICIDAD

“Así que si estamos buscando estrategias o técnicas para relajarnos, pues este tipo de cosas lo que hace es desconectarte porque sabemos que la mente siempre está a millón pensando”, abundó Brito.

Un término nuevo, pero una práctica que lleva décadas

Aunque el término ASRM surgió recientemente, desde hace mucho tiempo ya existían vídeos y audios que tratan de inducir a las personas a un estado de relajación y provocan hormigueo en la cabeza.

Por ejemplo, el artista Bob Ross fue uno de los primeros en utilizar el ASRM. Muchas personas cuando lo veían pintando en la televisión decían que les producía un estado de tranquilidad, contó Brito.

Fomentar la respuesta ASRM

La psicóloga recomendó el canal de YouTube de Ediyasmr, quien realiza vídeos ASRM para ayudar a las personas con su sanación y superación personal.

Pero, realmente, no hay que buscar, necesariamente, vídeos o audios con sonidos o imágenes repetitivas para fomentar la respuesta ASRM. Esto se puede lograr con cualquier estímulo que a la persona le lleve a un estado de relajación.

Por esta razón, Brito también recomendó la serie de Netflix Headspace Guide to meditation, que muestra los beneficios detrás de la meditación. En la producción, destacan las técnicas de atención plena y se realizan meditaciones guiadas.

También, la aplicación Sei, que cuenta con sesiones de meditación guiada. Se componen de series de siete días, singles para todo momento, música para descansar y meditación para dormir mejor; así como pulsos binaurales para mejorar la concentración y relajar la mente.

“Siempre que uno encuentre algo que te dé tranquilidad y que te lleve a estar en momentos de calma y placenteros, pues excelente. Pero, esto no puede obviar la importancia de la búsqueda de especialistas. Tener un terapeuta que te lleve de la mano es bien importante porque esas cosas no son un tratamiento. No puedes dejar el tratamiento porque te relaja masticar chicle. Todas estas técnicas son excelentes, pero son complementarias. No funcionan para todo el mundo”, concluyó Brito.