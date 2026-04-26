Consejos para sobrevivir a las alergias de temporada

Durante todo el año, la población de Puerto Rico sufre exposición a los alérgenos.

En los meses de primavera, entre abril, mayo y junio, la presencia de esporas de hongo interactúa con la humedad que acompaña las lluvias de la temporada, provocando episodios de alergias, incidencias de asma y disparando los perfiles de enfermedades crónicas respiratorias.

Según la doctora Cristina Ramos, subespecialista en alergia e inmunología, este fenómeno se explica debido al auge en temperaturas el cual produce mayor humedad y fomenta la producción de alérgenos como hongos, esporas y ácaros.

Detalló que tanto los ácaros del polvo, las cucarachas, los animales y los hongos componen los principales causantes de la mayoría de los casos de alergia nasal debido a su habilidad de desarrollarse en temperaturas altas y zonas templadas. En el caso de los ácaros, estas criaturas microscópicas son el principal alérgeno en áreas tropicales y “están en las casas de todos, donde haya humedad y calor, habrá ácaros”, sostuvo Ramos.

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A estos efectos, explicó que estos factores generan los tipos de alergias que más afligen a nuestra población como la alergia nasal (también conocida como rinitis alérgica), la dermatitis atópica y el asma, siendo este último “uno de los que más predomina en Puerto Rico: el 80 % de estos casos son por asma alérgica”.

Aunque los síntomas varían por perfil del paciente, gravedad de la enfermedad y diagnóstico, Ramos indicó que la rinitis alérgica se manifiesta con estornudos continuos, congestión, mucosidad y, en el caso de la conjuntivitis alérgica, picor en los ojos. Por su parte, la dermatitis atópica se desarrolla en la piel produciendo una sensación de picor y, en el caso del asma, se percibe fatiga y presión en el pecho.

Si bien no existe una cura para estos padecimientos, los pacientes pueden prevenirlo y, a veces, tomar medidas para controlar su exposición a los factores que detonan sus alergias. Por ejemplo, la doctora instó a los pacientes a realizarse una prueba sanguínea para determinar el origen de la reacción alérgica y “una vez identificado, (se debe) comenzar a tomar medidas de control ambiental y en la casa para disminuir la exposición”, acertó.

Además, en el caso de los pacientes de asma, la doctora estableció que existe una relación muy directa entre el asma y la obesidad e instó al paciente a mantenerse alerta del control de peso, pues “el tejido graso que tenemos en el cuerpo es muy inflamatorio y empeora todas las enfermedades crónicas, incluyendo el asma”, indicó.

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Para combatir las alergias nasales, la especialista recomienda distintos tipos de medicamentos conforme la intensidad de los síntomas. Los antihistamínicos como la loratadina y la cetirizina suelen ser la primera opción, ya que ayudan a reducir los estornudos, la picazón y la secreción nasal.

En casos más persistentes, los médicos pueden indicar corticosteroides intranasales como la fluticasona, que disminuyen la inflamación en las vías respiratorias o la utilización de descongestionantes, aunque debe estar atento a sus efectos secundarios.

Además de los tratamientos farmacológicos, existen otras opciones complementarias que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias nasales como el uso de soluciones salinas, que contribuye a limpiar las vías respiratorias y reducir la exposición a los alérgenos, o los tratamientos de inmunoterapias.

En cualquier caso, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente en niños, personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas.

La doctora Ramos exhortó a quienes sufren de episodios respiratorios a gestionar una evaluación con un especialista alergista, particularmente si estos están afectando la capacidad de la persona de “trabajar, ejecutar las tareas diarias y hacer lo que uno quiere hacer”.

Con la sofisticación en los tratamientos, las opciones son vastas y han reducido los escenarios que requieren intervención médica de urgencia, informó la doctora Ramos.