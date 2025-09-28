Cuida tu corazón, para cuidar tu salud
Comienza hoy con pequeños pasos hacia una vida más saludable
28 de septiembre de 2025 - 12:00 AM
Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en Puerto Rico. Factores como la mala alimentación, el estrés, no hacer ejercicio, el envejecimiento y el poco acceso a los servicios de salud, aumentan el riesgo de sufrir estas enfermedades.
Estos padecimientos afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Aunque pueden aparecer a cualquier edad, el riesgo aumenta con los años y con hábitos poco saludables. Prevenir y aprender sobre salud es clave para tener una mejor calidad de vida.
Aquí te damos algunos consejos para cuidar tu corazón:
Cuidar tu corazón es cuidarte a ti. Comienza hoy con pequeños pasos hacia una vida más saludable.
El Plan de Salud Menonita te exhorta a cuidar tu salud física y mental. Consulta con tu médico ante cualquier cambio en tu estado de salud.
La autora es especialista en Educación en Salud y Bienestar del Plan de Salud Menonita.
