La buena salud de los empleados es de vital importancia para el bienestar de las empresas. Existe evidencia amplia de porqué es esencial fomentar la salud de las personas y lo que implica no contar con una fuerza laboral saludable, por ejemplo, en el control de los costos médicos y en la productividad.

Si bien, hoy día, las personas viven más, lo hacen en peor salud, padeciendo condiciones crónicas por largo tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de las muertes en todo el mundo están asociadas a afecciones como: cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. La OMS estima que la depresión y la ansiedad le cuestan anualmente a la economía global $1,000 millones en pérdidas. Otros factores como: el envejecimiento de la población, una fuerza laboral multigeneracional y empleados que trabajan cada vez más años por falta de presupuesto para el retiro, abonan a la necesidad de centrarse más en el bienestar de los empleados para mejorar la salud, cambiar comportamientos y ayudar a prevenir enfermedades crónicas.

En Aon creemos que los líderes de las empresas pueden hacer mucho por el bienestar de sus empleados, especialmente si reconocemos que existe una correlación directa entre la salud y el desempeño. También creemos que, en términos de salud, siempre es mejor prevenir que remediar. Sin embargo, el enfoque en salud es usualmente reactivo, brindando acceso a servicios a través de los planes médicos, pero, usualmente, después de que el empleado enferma. Los patronos pueden hacer más en la prevención e impulsar un cambio en el énfasis y en la redistribución de la inversión hacia el bienestar para mantener a los empleados saludables y productivos, prosperando en el trabajo y en la vida.

Las empresas que dicen estar comprometidas con la salud de su gente y que desean influir positivamente en los comportamientos saludables de sus empleados deben comenzar por revisar los valores corporativos y asegurarse de que la cultura empresarial promueve esa postura y que los valores están verdaderamente alineados con el bienestar laboral. Ignorar evidencia de poco rendimiento y bienestar no debe ser una opción. Aplicaciones móviles como Well One by Aon, enfocadas en promover comportamientos saludables, son una alternativa real y efectiva para involucrar a los empleados a mejorar su salud y, a la vez, adquirir datos sobre el bienestar general de la empresa en tiempo real.

En conclusión, el enfoque hacia el bienestar en el lugar de trabajo debe evolucionar. Las empresas líderes pueden posicionarse para lograr un mayor impacto y reenfocar mejor sus estrategias de bienestar, ya que, a menudo, son iniciativas aisladas, inconexas, reactivas y mal dirigidas, aunque con buenas intenciones. Para que una estrategia de bienestar tenga impacto real, debe contar con el apoyo de la gerencia y los empleados, ser sostenible y enfocada, proveer datos y ser parte integral de la cultura empresarial.

La autora es líder ejecutiva de Servicio al Cliente de Aon Puerto Rico.