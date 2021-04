¿Por qué en un país tropical como Puerto Rico, donde las personas están constantemente expuestas al sol, es tan frecuente la insuficiencia de vitamina D? De acuerdo con la especialista en tecnología médica Doris Colón Méndez, cuando se habla de vitamina D, se habla de una prohormona que necesita de la luz solar para ser sintetizada.

“La deficiencia de vitamina D es algo bien común, pero aún faltan muchas contestaciones sobre por qué [ocurre], y es así internacionalmente”, apunta Colón Méndez.

Muchos estudios se han realizado sobre este tema sin que haya conclusiones definitivas. La búsqueda de respuestas continúa en la comunidad científica, pues la vitamina D ayuda en la absorción del calcio, esencial en la formación de los huesos.

Así, la deficiencia de vitamina D es uno de los factores relacionados con la osteoporosis, una condición que tiene que ver con la pérdida de densidad ósea y que, como consecuencia, aumenta las posibilidades de fracturas.

De acuerdo con la Fundación Nacional de Osteoporosis, afecta a cerca de medio millón de personas en Estados Unidos, principalmente, mujeres mayores de 50 años.

En Puerto Rico, según datos que obtuvo Colón Méndez, la Administración de Seguros de Salud (ASES) reportó más de 11,000 casos con diagnóstico de osteoporosis en 2015. Además, un estudio realizado en 2013 con más de 4,000 personas residentes de Puerto Rico, y publicado en el Journal of Health Care for the Poor and Underserved, demostró que menos de la mitad poseían niveles de vitamina D suficientes.

La exposición solar como fuente de vitamina D

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, tomar el sol por unos minutos sobre la piel, la cara, los brazos o las piernas todos los días puede producir en el cuerpo la vitamina D necesaria. Sin embargo, las personas deben ser muy cautelosas con esta recomendación, pues también está documentado el daño que hace la exposición solar prolongada y el riesgo de desarrollar cáncer en la piel que esta conlleva. Además, la cantidad de vitamina D que se puede generar por la exposición solar varía según la persona.

Los alimentos como fuente

Pero, no es el sol lo único que necesita el cuerpo humano para tener vitamina D. Aunque son muy pocos alimentos los que contienen este nutriente, Colón Méndez señala que “hay una combinación de factores que tienen que ver con un nivel óptimo de vitamina D en el cuerpo. La dieta también influye”.

Las formas más comunes de esta vitamina son la D2 y D3. La forma D2, también conocida como ergocalciferol, se puede adquirir a través de fuentes vegetales, como los hongos, que se benefician en su crecimiento de la luz ultravioleta. También, es añadida a algunos productos. Mientras que la D3, también llamada colecalciferol, es de fuente animal y puede ser ingerida al incorporar en la dieta algunos pescados grasos, como atún y salmón; hígado vacuno, queso y la yema de huevo. Ambas formas pueden obtenerse, además, a través de suplementos, según información de Medline Plus.

Por otra parte, muchos cereales para el desayuno, bebidas de soya, jugo de china, yogur y mantequilla, así como la leche, suelen venir fortificados con vitamina D para apoyar su consumo. Vale la pena prestar atención a las etiquetas de los empaques.

Suplementos para compensar la insuficiencia

Los niveles de vitamina D en el cuerpo, explica Colón Méndez, se miden con una prueba de sangre que los médicos ordenan rutinariamente. La unidad que se utiliza para hacer esta medición es la de nanogramos por mililitro (ng/mL).

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud, una división de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés), señala como suficiencia de vitamina D el rango entre 20 y 50 ng/mL para la mayoría de personas. Mientras que los niveles inferiores a 12 ng/mL son demasiado bajos y los niveles superiores a 50 ng/mL, demasiado altos.

“Si su médico identifica un nivel de insuficiencia o de deficiencia de vitamina D, le puede recomendar suplementos de vitamina que le van a ayudar, fácilmente, a atender esa situación”, señala Colón Méndez sobre lo que es más frecuente.

Sin embargo, también es importante prestar atención cuando hay demasiada vitamina D, que puede provocar una absorción excesiva de calcio por parte de los intestinos, y que puede tener como consecuencia confusión y desorientación, daño a los riñones, cálculos renales, náuseas, vómitos, estreñimiento, inapetencia, debilidad y pérdida de peso. También, puede generar depósitos de calcio en los tejidos blandos, como el corazón y los pulmones, menciona Medline Plus.

En búsqueda de más respuestas

En 2018, Colón Méndez se sumó al grupo de investigadores que han intentado hallar respuestas a la pregunta sobre la deficiencia común de vitamina D. Como parte de su maestría en Ciencias del Laboratorio Clínico, en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Colón Méndez quiso evaluar la relación del hábito de fumar con esta insuficiencia. Comparó los niveles de vitamina D en mujeres fumadoras y no fumadoras en edad premenopáusica para conocer si existía una relación entre los niveles de vitamina D y la exposición al cigarrillo en esta población. Sin embargo, concluyó que no existe diferencia significativa entre estas variables.

Aunque Colón Méndez no pudo hallar una nueva respuesta, su estudio podría servir para futuras investigaciones sobre la deficiencia en vitamina D en la población femenina puertorriqueña, utilizando otras variables que no tomó en cuenta su análisis, como la condición de tiroides, el uso de fármacos y la ingesta de suplementos.

Colón Méndez sí incluyó en su trabajo importante documentación internacional que apunta a la urgencia de seguir investigando y entender qué factores tienen que ver con la deficiencia de vitamina D en el cuerpo y es que, además de la osteoporosis, tener bajos niveles de vitamina D aumenta el riesgo de padecer otras condiciones, como enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios y mayor incidencia en fracturas, según concluyó un estudio longitudinal realizado con la población británica que Colón Méndez citó en su trabajo.

Algunas recomendaciones

“Sobre todo, las personas jóvenes, que no suelen ir con tanta frecuencia al médico, deben seguir esta recomendación. En mi trabajo, he visto deficiencia de vitamina D hasta en niños y los problemas de salud pueden comenzar temprano en la vida”, subraya Colón Méndez. Por eso, sugirió seguir las siguientes recomendaciones:

