Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) han documentado los múltiples beneficios que tiene para la salud física y mental el tener mascotas en la casa. Entre ellos, los estudios han demostrado que interactuar con animales reduce los niveles de cortisol, la hormona relacionada al estrés, y también baja la presión arterial. Además, la relación de afecto y apego que desarrollamos con nuestras mascotas ayuda a reducir la sensación de soledad. También mejora el estado de ánimo y aumenta las oportunidades de interacción y apoyo social.

Ahora bien, no todas las mascotas tienen el mismo impacto en la salud de un individuo. Si tu meta es aumentar tu actividad física, quizás te convendría tener un perro como mascota. Salir a pasearlo una o dos veces al día te expondrá a caminar y respirar al aire libre, lo que ayuda a que oxigenes mejor tu cuerpo.

La actividad física también hace que tu cuerpo libere oxitocina, serotonina y dopamina, tres de las cuatro llamadas hormonas de la felicidad y el bienestar. Además, la Asociación Americana del Corazón afirma que las personas que tienen un perro presentan mejores niveles de presión arterial y son menos propensas a desarrollar enfermedades del corazón.

Los gatos, por su parte, suelen ser más independientes en comparación con los perros. Si tienes movilidad limitada, quizás te resulte mejor tener un gato, pues no hay que pasearlos y pueden ser cariñosos.

Para elegir la mascota que mejor se adapte a tu hogar y a tus necesidades, considera los siguientes aspectos:

tu edad, salud y nivel de actividad física;

tu estilo de vida y disponibilidad para pasar tiempo con tu mascota;

la especie, tamaño, edad y raza de la mascota;

qué posibles problemas de salud pudiera desarrollar la raza o especie de mascota que te interesa,

y qué cantidad de espacio tienes disponible para tener tu mascota en casa.

El impacto que las mascotas tienen en la salud es indudable. Tan es así que se les quiere como si fueran hijos. Así que, si consideras tener una mascota, o ya tienes una o varias, querrás reciprocar su amor brindándole todo el afecto y los cuidados que necesite.

¿Sabías que existen planes médicos que ofrecen acceso a servicio de aseo de mascotas (pet grooming)? Conscientes de lo importante que son las mascotas para la salud mental y emocional de sus dueños, el plan MCS Classicare brinda acceso a este servicio de aseo de mascotas bajo los servicios de asistencia en el hogar que ofrece en todas sus cubiertas, para todos sus afiliados, de ser elegibles.

Así que, no dejes pasar la oportunidad de conocer más sobre este y otros beneficios que ofrece el plan médico MCS Classicare a sus afiliados. Disfruta de tus mascotas y de la sensación de felicidad que brindan, y en cambio, bríndale a tu mascota los cuidados que necesite a través de un plan que entiende lo importante que es tu mascota para ti. Para más información, llama al 1.833-901-4627. Para personas con impedimentos favor comunicarse 1.866.627.8182 (TTY)

MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. Estos beneficios son beneficios suplementarios especiales y no todos los afiliados son elegibles. Los servicios están limitados por visitas por año, y puede variar por trimestre. Si usted no utiliza la cantidad completa en el trimestre, el balance restante no se acumulará para usarlo durante el próximo trimestre. H5577_204S0821_M

