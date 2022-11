Las cataratas son como las canas y las líneas de expresión, irremediablemente, llegarán con el tiempo. Sin embargo, no son necesariamente un problema, sino un proceso normal que surge con el paso de los años.

Al hablar de cataratas, el doctor Ian Piovanetti, profesor de cirugía de cataratas del Recinto de Ciencias Médicas del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Puerto Rico, las describe como una nube que se va formando en el ojo y, al igual que las nubes, tienen diferentes densidades. “A veces, empieza como si tuvieras una bruma, que afecta un poco la visión, pero ese ojo se puede manejar. Luego, se forma como una neblina que hace que las luces se vean raras y grandes. Cuando llega esa neblina, uno tiene que empezar a pensar si es lo suficientemente molesta como para considerar operarse. Al final, se convierte en una nube que no nos permite ver nada y se le llama la catarata madura”, describió.

“Si te dicen que tienes cataratas es que tienes cambios normales de la edad. Si la persona no tiene ningún problema visual y ve bien con o sin espejuelos, no tiene que hacer nada, simplemente, se mantiene en observación, porque las cataratas, en algún momento de la vida, van a empeorar”, explicó el especialista. Por lo general, estos cambios comienzan a ocurrir desde los 55 años. No obstante, el doctor mencionó que después de los 65 años es que el paciente puede empezar a perder visión.

“Si esa pérdida de visión no se mejora con espejuelos, que generalmente lo hace, y al paciente le molesta, porque necesita ver más o le afecta su calidad de vida, por ejemplo, manejar en la noche o leer, se considera operar las cataratas como única opción”, detalló el oftalmólogo.

El diagnóstico lo hace el especialista de oftalmología, utilizando unas gotas para dilatar la pupila, entre otros exámenes. Básicamente, la receta de espejuelos u operación son los tratamientos de esta condición.

El tratamiento principal es la observación hasta que las cataratas afecten al paciente. Según Piovanetti, expresidente de la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología, antes se operaba la catarata cuando estaba madura, hoy día, se opera cuando afecta la visión del paciente. Por eso, el que decide hacerse la cirugía es el paciente. “Entre médico y paciente conversarán cuánto le afecta y, si no se logra resolver con el uso de espejuelos, se sugiere la cirugía”, explicó. La edad más común para la cirugía es cerca de los 69 años.

La cirugía consiste en colocar un lente intraocular en el ojo que, según el especialista, el paciente ni se entera que está ahí. Para realizar la cirugía, se utiliza anestesia con gotas, es ambulatoria, sin parchos y, por lo general, sin puntos. La persona se recuperará en varios días, solo deberá utilizar unas gotas y procurar no lastimarse.

El especialista sostuvo que las complicaciones de esta operación son extremadamente raras, ya que es una de las cirugías más comunes y con mejores resultados. Además, hizo hincapié en que la cirugía de las cataratas no elimina los espejuelos, aunque existe la opción con unos lentes intraoculares especiales.

La condición es más común en el trópico por los rayos ultravioletas. El uso de gafas con protección ultravioleta desde temprano en la vida puede ayudar a retrasarlas, aunque no las evita. El doctor mencionó que, contrario a otro tipo de operaciones, la cirugía de cataratas no requiere un estado de urgencia, sino que puede planificarse con calma. Lo que no se recomienda es no operarse, porque, a largo plazo, puede causar la pérdida de visión permanente.

Según Piovanetti, las siguientes señales indican que es momento de visitar al especialista: