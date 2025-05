El valor de la comunidad para los pacientes de lupus

La misión de los grupos de apoyo

“Ha habido momentos de remisiones y de exacerbaciones; momentos en que he logrado todo lo que me propongo y momentos en que tengo que decir detente”, explicó la paciente.

“Buscamos crear conciencia social acerca de la enfermedad porque es una afección invisible; a las personas se les hace difícil comprender. Muchas son jóvenes y están en etapas significativas de su vida: como estudiantes y trabajadores; quieren lograr sus metas y, porque no las ven en una silla de ruedas, hay quienes no entienden los retos que enfrentan”, mencionó la líder. Destacó, además, la labor de otros grupos de apoyo como la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, la Fundación Puertorriqueña del Riñón, el Consejo Renal de Puerto Rico y la Fundación de Enfermedades Reumatológicas.

Efecto terapéutico invaluable

“Como muchas personas, al recibir el diagnóstico, sentí miedo, confusión y soledad. Recibir una noticia así, siendo tan joven, me cambió la vida. Sin embargo, también me impulsó a mirar más allá de la enfermedad”, reconoció Lebrón, quien también admitió que, desde entonces, ha sido un proceso de aprendizaje constante sobre sí misma, sus límites y fortalezas.

“Este grupo no solo me brindó información, sino también, como bien lo dice su nombre, apoyo y sentido de pertenencia. Gracias a esta red he conocido a personas maravillosas que hoy considero amigas y aliadas. También he visto cómo la generosidad de quienes no padecen la enfermedad, pero, aun así, donan su tiempo, talento y recursos, puede marcar una gran diferencia. Y, sobre todo, me permitió pasar de ser una paciente silenciosa a una mujer que alza su voz, educa y trabaja por el bienestar de los demás”, confesó.