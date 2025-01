Algunos de los retos para el bebé pueden ser el agarre correcto del pezón y el chupado adecuado por no poder establecer un buen sello entre la boca del bebé y el seno materno. Un bebé que no esté pegando bien no ganará peso adecuadamente. La madre pudiera presentar dolor y grietas en el área de los pezones. Esto puede llevar a la interrupción temprana de la lactancia.

