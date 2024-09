¿Es posible no aumentar de peso en la menopausia?

Por años, la menopausia o el cambio de vida en la mujer ha sido un tema rodeado de mitos y dudas. Esta etapa puede provocar mucha inestabilidad emocional en las féminas, ya que el cuerpo, al no recibir la atención adecuada durante este período, afecta de forma negativa la calidad de vida de la mujer.

La doctora María Elena Bonnin, ginecóloga obstetra desde el 2008 en Puerto Rico, considera que los cambios hormonales, así como entrar en la etapa de la menopausia, pueden ser algunos de los momentos más inestables por los que puede pasar una mujer. “Muchas pacientes dicen, ‘ay, yo ya pasé la menopausia; ya no debo tener síntomas’. Algunas piensan que el síntoma principal son los sofocones o los hot flashes, sin embargo, el cansancio, la resequedad vaginal, el insomnio, el mal humor, los dolores musculares y los cambios de ánimo como la ansiedad, persisten, si no se logra el balance de las hormonas en el cuerpo”, explicó.

Ha quedado establecido que este cambio de vida provoca una variedad de síntomas a los cuales no se les presta la misma atención que a otros porque podrían ser confundidos con otras afecciones de salud mental o físicas. Sin embargo, como relató la obstetra, no deben pasarse por alto.

La experiencia de la doctora en su práctica en la clínica Navitas es que el tratamiento basado en el reemplazo hormonal no solo maneja las fluctuaciones en el peso de la mujer, sino que también ayuda a controlar otros síntomas como el cansancio, la falta de ánimo para realizar actividades físicas, el dolor de las coyunturas y hasta los relacionados con la ansiedad o la depresión. Bonnin mencionó, además, que la mujer empieza a perder masa muscular porque el nivel de la hormona de testosterona disminuye, provocando que aumente el por ciento de grasa.

“Todas las hormonas fueron perjudicadas, desarrollando mala fama. No todos los cánceres están relacionados con esta situación. El único cáncer relacionado con los cambios hormonales es el cáncer de seno; esto no quiere decir que el uso de hormona causa cáncer, sino que ya la persona está predispuesta o puede aumentar el riesgo. ¡No todas las hormonas son iguales y no todas aumentan el riesgo a cáncer! Cada caso es individual”, destacó la galena.