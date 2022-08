No podemos hablar de alimentación saludable en la población pediátrica, sin tratar el tema de la ingesta de sodio (sal) en los niños. Al igual que en los adultos, el consumo excesivo de sodio puede causar aumento en la presión arterial y otros problemas de salud en los niños y adolescentes. Se estima que, en Estados Unidos, 1 de cada 6 niños padece de presión arterial elevada. Esto puede tener un efecto mayor en niños que sufren de sobrepeso y obesidad.

Muchos padres pueden pasar por alto la cantidad de sodio que ingieren sus hijos, ya que esta proviene principalmente de los alimentos procesados y de las comidas fuera del hogar.

Los niños nacen sin ninguna preferencia a sabores en particular. El gusto por sabores salados en la niñez se va adquiriendo por la exposición constante a este tipo de sabor, lo que significa que, mientras menos sal consuma en edades tempranas, menos será el gusto por los alimentos salados más tarde en su vida.

Según las guías dietarias los niños de 1 a 3 años no deberían consumir más de 1,500 mg de sodio por día;de 4 a 8 años, menos de 1,900 menos mg por día; de 9 a 13 años, menos de 2,200 mg por día; y de 14 a 18 años, menos de 2,300 mg por día.

PUBLICIDAD

Recomendaciones

No comiences a dar alimentos sólidos a tu niño, antes de los seis meses de vida. Cuando comiences a ofrecer los alimentos sólidos, prepáralos en su forma natural. En su preparación, evita añadirle sal a cereales, carnes y vegetales. Como meriendas, selecciona: frutas frescas, yogur, cereales bajos en sodio y nueces sin sal. Evita las meriendas como: papitas, nueces saladas, galletas saladas y otras de “bolsita”. Selecciona quesos naturales como mozzarella o suizo, en vez de queso americano. Evita las carnes enlatadas y con alto contenido de sodio como: salchicha, jamonilla, hot dogs y corned beef. Evita el consumo de pastas enlatadas, arroces y pastas instantáneas, y comidas congeladas. Evita el uso de sal, adobos, “cubitos” y ablandadores de carne. Utiliza condimentos y especias como ajo, jugo de limón, vinagre, orégano, cúrcuma, perejil, etc. Evita el uso de salsas con alto contenido de sodio como: salsa soya, salsa BBQ y kétchup. Evita consumir alimentos en restaurantes de comida rápida tales como: pizza, hamburguesas y comida china. Al hacer la compra de alimentos, selecciona alternativas bajas en sodio. Verifica la etiqueta que el contenido de sodio sea menos de 140 mg por porción. Prepara meriendas saludables y divertidas, junto a tus niños. Motiva a tus niños a que hagan uso del comedor escolar de su escuela, en vez de comprar alimentos fuera de la escuela. Se tú el mejor ejemplo para tus hijos, recuerda que ellos imitan los hábitos de sus padres.

Lleva a tu niño a su pediatra con regularidad y pregúntale acerca de los niveles normales de presión arterial. De ser necesario, consulta con un nutricionista licenciado.

Referencias:

Kids and sodium serious risks and alarming realities - Mayo Clinic. Retrieved November 21, 2021, from https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/kids-and-sodium-serious-risks-and-alarming-realities

Low Sodium Nutrition Therapy. Pediatric Nutrition Care Manual. Retrieved November 20, 2021, from https://www.nutritioncaremanual.org/

Reducing Sodium in Children’s Diets | Vital Signs | CDC. Retrieved November 21, 2021, from https://www.cdc.gov/vitalsigns/children-sodium/index.html

La autora es nutricionista dietista licenciada.