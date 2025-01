La clave para una Navidad llena de alegría y gratitud

Lily: ¿Recuerdas las fiestas de despedida de año de la familia cuando éramos chiquitas? A las doce de la medianoche, cuando todo el mundo celebraba, nuestras abuelas se ponían a llorar. Yo las miraba extrañada porque no entendía. Creo que en algún momento le pregunté a mami y me dijo que era porque les hacían falta los que ya no estaban. Ahora lo entiendo; pienso que el sentido de pérdida es lo que más afecta a tantas personas en esta época.

Marian: Yo entiendo que sí; esa era una razón. Por ejemplo, para mí, esta Navidad es triste porque mami murió en diciembre del 2023, y es una pérdida demasiado cercana. También, a medida que pasan los años, no solo perdemos a más seres queridos, sino que también la familia se va separando porque muchos se mudan. Ahora mismo, en nuestra familia tenemos a casi la mitad viviendo fuera de Puerto Rico: mi hija, mi hermano, sobrinos, primos… y no poder estar todos unidos como siempre estuvimos nosotras cuando crecíamos también causa tristeza.

Marian: A mí, el comprar los regalos en esta época me provoca estrés. No me gusta ir a las tiendas cuando están empaquetadas de gente y, no sé por qué, pero últimamente voy y no encuentro nada y tampoco sé qué pedir por Internet.