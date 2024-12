La meta: Una carga viral indetectable

En Puerto Rico, unas 1,600 personas desconocen que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), pues no han sido diagnosticadas, representando el 9 % de la totalidad de los casos que, para finales del 2023, se aproximaba a 16,698 pacientes, según reportan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Para el especialista en medicina de familia Iván Meléndez Rivera, fundador y principal oficial médico y de operaciones del Centro Ararat, “lo principal que debemos saber es que el VIH no ha desaparecido, como mucha gente piensa, que es una afección del pasado; hoy día seguimos teniendo nuevos casos de VIH”.

Igualmente, apuntó que “el VIH no es una sentencia de muerte, como se pensaba hace muchos años, sino que es una enfermedad crónica que, si se trata, le permite a la persona tener una vida plena”.

No obstante, alertó que los diagnósticos también se han adelantado, ya que, “antes, en Puerto Rico, la edad típica de los diagnósticos de VIH era después de los 30 años. Actualmente, un diagnóstico de VIH en Puerto Rico está entre las edades de 21 a 23 años: son mucho más jóvenes”.

“Entonces, esta imagen de lo que conocíamos del VIH de hace casi 30 años, donde veíamos gente que moría constantemente, la gente demacrada y bien delgada; eso hoy no existe. Por eso, muchos de estos jovencitos no ven el VIH. Los pocos que conocen del VIH piensan que como si fuera una sífilis, que se ponen una penicilina y se les fue, cosa que no es así”, advirtió.