Lo que nos dejó María

El título de este escrito es el del libro más reciente que publiqué, cinco meses después del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico. Aparte de los tres meses y medio sin luz, no tuve grandes pérdidas en términos materiales, pero todavía seis años más tarde, se me hace difícil leer la dedicatoria del libro en la cual daba mi agradecimiento a aquellos que ayudaron a reconstruir a Puerto Rico... y no puedo hacerlo porque se me hace un taco en la garganta. Si eso me ocurre a mí, no puedo ni imaginarme a aquellos de ustedes que tuvieron pérdidas significativas.