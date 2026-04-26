Los diez productos que debes reducir o evitar en tu dieta
Pueden aumentar tu riesgo de cáncer, además de los factores ambientales y de estilo de vida
26 de abril de 2026 - 12:00 AM
26 de abril de 2026 - 12:00 AM
El alto consumo de alimentos procesados, con aditivos, azúcar refinada, grasas saturadas y sodio, así como la disminución en la ingesta de frutas y verduras, se ha relacionado con un aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad y diferentes tipos de cáncer, según han publicado diversos estudios científicos.
“La investigación del cáncer apunta a que menos del 10 % de los distintos tipos de cánceres son por razones genéticas. Es decir, sobre el 90 % de los cánceres se deben a factores que podemos controlar o modificar. Entre ellos, los contaminantes ambientales, la obesidad, la vida sedentaria y la pobre alimentación”, explicó la licenciada en nutrición y dietética Vilma Calderón, quien describió a continuación, algunos de los alimentos que se asocian al desarrollo de cáncer.
La licenciada Calderón enfatizó en que la falta de actividad física aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, por lo que llevar una vida activa “reduce los riesgos y mejora la prognosis en pacientes que han sido diagnosticados con esta enfermedad”.
La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.
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