Los diez productos que debes reducir o evitar en tu dieta

El alto consumo de alimentos procesados, con aditivos, azúcar refinada, grasas saturadas y sodio, así como la disminución en la ingesta de frutas y verduras, se ha relacionado con un aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad y diferentes tipos de cáncer, según han publicado diversos estudios científicos.

“La investigación del cáncer apunta a que menos del 10 % de los distintos tipos de cánceres son por razones genéticas. Es decir, sobre el 90 % de los cánceres se deben a factores que podemos controlar o modificar. Entre ellos, los contaminantes ambientales, la obesidad, la vida sedentaria y la pobre alimentación”, explicó la licenciada en nutrición y dietética Vilma Calderón, quien describió a continuación, algunos de los alimentos que se asocian al desarrollo de cáncer.

Papas fritas: “Se sabe que las altas temperaturas al freír las papas producen un compuesto conocido como acrilamida, que también se activa cuando se cocinan y se “doran” para obtener el color y la textura del tostado”, explicó la también educadora en diabetes. De hecho, indicó que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica la acrilamida como cancerígeno en animales y “posible agente cancerígeno en humanos”. Carnes rojas: Según Calderón, la ingesta frecuente de carnes rojas se asocia con un aumento de algunos tipos de cáncer como es el colorrectal. “Se recomienda que no se consuma más de dos veces a la semana”. Carnes procesadas y embutidos: La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la carne procesada como cancerígena. De igual forma, advirtió Calderón, la ingesta frecuente de embutidos, como salchichas, hot dogs y otros, se asocian con cáncer en el tracto digestivo. Productos ahumados (carnes o pescados): Calderón explicó que pueden tener sustancias químicas asociadas al cáncer. “Al preparar las carnes al BBQ, por ejemplo, si la llama toca la carne se forman hidrocarburos aromáticos policíclicos que se vinculan al cáncer”, dijo la especialista, aunque indicó que marinarlas antes de cocinarlas ayuda a reducir la formación de estas sustancias, al igual que evitar el fuego directo sobre ellas. Alimentos provenientes de semillas modificadas genéticamente (GMO) como el maíz, la canola y el algodón: Son productos que, en su mayoría, se producen de semillas resistentes al glifosato, ingrediente de muchos herbicidas utilizados en la agricultura industrial. “La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó desde el 2015 al glifosato como cancerígeno en animales y probable carcinógeno en los seres humanos. Por esta razón, se deben evitar estos productos y sus derivados, como el aceite, los cereales y el jarabe de maíz tan utilizado en miles de productos. El glifosato también está presente en el trigo, la avena, el arroz y muchos otros productos. Se debe preferir la comida cultivada de forma agroecológica o con certificaciones como orgánicos (USDA Organic)”, recomendó Calderón. Grasas hidrogenadas (como la margarina): Todas las grasas y productos que contengan “grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas” se asocian con un mayor riesgo de cáncer en general. “En vez de la margarina se debe preferir la mantequilla, aunque en pequeñas cantidades ya que puede subir el colesterol”, aconsejó Calderón. Comida ultraprocesada lista para consumir: Es el tipo de comida que contiene una gran lista de ingredientes con formulaciones comerciales, indicó Calderón, quien resaltó que son sustancias que funcionan como preservativos, emulsificantes y colorantes, entre otras acciones. “Los estudios más recientes asocian el consumo de la comida ultraprocesada con cáncer, enfermedades cardiovasculares, depresión y otras enfermedades”. Productos altos en sodio: Calderón alertó que el consumo frecuente de alimentos altos en sodio aumenta el riesgo de cáncer de estómago y de metástasis en otros tipos de cáncer. “Los productos que aportan 140 mg de sodio o menos por porción se consideran bajos en este mineral. Productos con 250 mg de sodio o más por porción se consideran altos. Entre las alternativas más altas en sodio están los encurtidos, embutidos, productos enlatados, algunos quesos y comida ultraprocesada como los productos de bolsitas, entre otros”. Azúcar: “Es indispensable reducir el consumo de azúcar y productos con grandes cantidades de este, como los refrescos carbonatados, dulces de repostería y galletas dulces, entre otros. El azúcar produce inflamación celular lo que facilita que las células se dañen y surjan enfermedades cardiovasculares y cáncer, entre otras”, señaló Calderón. Alcohol: La popular bebida aumenta el riesgo de distintos tipos de cáncer. Entre ellos, mencionó Calderón, el de boca, garganta, esófago, hígado, colon y de mama. “El alcohol daña el DNA y produce inflamación, lo que puede llevar al desarrollo de células malignas. Se debe evitar el consumo de alcohol o limitar su cantidad y frecuencia”.

La licenciada Calderón enfatizó en que la falta de actividad física aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, por lo que llevar una vida activa “reduce los riesgos y mejora la prognosis en pacientes que han sido diagnosticados con esta enfermedad”.