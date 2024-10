Más riesgoso el síndrome mielodisplásico en los de 60+

Señales de alerta

Complicaciones peligrosas

Sin embargo, para curar la afección, es necesario un trasplante de médula ósea alogénico (de un donante), lo cual no es para todos los pacientes. “La mayoría de los pacientes tienen más de 60 años, y no todos tienen la condición de salud adecuada para tolerar las complicaciones y toxicidades de un trasplante alogénico. Pero, hay otros tratamientos que, aunque no son curativos, son efectivos porque nos ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente. La meta es lograr que el paciente se transfunda menos, que no esté a riesgo de infecciones y evitar que la enfermedad se transforme en una leucemia”, explicó.