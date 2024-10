Mujer, ponte primero en tu lista de prioridades

“Ese estilo de vida, al no manejarse adecuadamente, lleva a la ansiedad y a la depresión. No es hasta que los síntomas están en un nivel agudo o incapacitantes en su totalidad que nos percatamos del problema. Entonces, los síntomas son un poco más intensos que si nos hubiéramos dado cuenta a tiempo. El peligro es que una depresión o una ansiedad no manejadas adecuadamente nos lleva a intenciones suicidas o autolesiones, entre otros factores que sí son alarmantes”, especificó la psicóloga clínica. De hecho, González Luna mencionó que la mayoría de las personas que tienen una enfermedad de salud mental no reciben los servicios necesarios.