No subestimes la importancia del cuidado oral rutinario

A medida que se envejece, las necesidades de atención médica cambian y el cuidado dental no es una excepción. Los problemas con los dientes, las encías y las dentaduras pueden agudizarse, a medida que pasan los años, si no hay un cuidado consistente de la boca. Estos pueden fluctuar entre dolor y dificultad para comer, resequedad bucal, mala apariencia dental y mal aliento, hasta tener repercusiones en enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas gastrointestinales y otras.

JMT: La relación entre la artritis y las alteraciones en los dientes no siempre es evidente. No obstante, hay que tener en cuenta que el sistema inmunitario está alterado, por lo que el riesgo de infecciones bucales es mayor. Si padeces de alguna enfermedad neurodegenerativa, inflamación crónica o has sufrido un derrame, las deformidades y el dolor en las articulaciones pueden hacer que el cepillado sea menos eficaz, lo que puede provocar enfermedades dentales. Las caries son más comunes cuando hay enfermedades inflamatorias crónicas y, si no se tratan a tiempo, pueden pasar bacterias de la boca a la sangre e infectar otros órganos del cuerpo. En caso de padecer artritis reumatoide, debes mantener una higiene dental cuidadosa para limitar la aparición de enfermedades dentales y evitar el desarrollo de una infección profunda.