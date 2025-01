Protege a tus niños contra la gastroenteritis por norovirus

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa una inflamación del estómago y el intestino, tan temprano como 12 a 48 horas después de su exposición. Aunque afecta a personas de todas las edades, los niños son particularmente vulnerables debido a sus sistemas inmunológicos en desarrollo y el contacto cercano con otros niños en escuelas y centros de cuidado. Tampoco existe una vacuna para su prevención, como en el caso del rotavirus, un virus más peligroso, pero que, gracias a la vacunación, ya casi no afecta a nuestra población infantil.

No existen medicamentos específicos para su tratamiento.

Consejos de prevención

Educando a tus hijos sobre la importancia de no compartir alimentos, bebidas o utensilios.

Recuerda que la prevención es tu mejor línea de defensa contra el norovirus, pero si tú o tu familia se ven afectados, no tardes en consultar a tu pediatra.

