¿Sabías que la menopausia tiene 34 síntomas asociados?

“La menopausia es el día en que cesó [la menstruación], después de doce meses. La menopausia, si la vamos a definir, es ese día en que se cumplieron los doce meses y ya no te vuelve a aparecer. La posmenopausia es donde no hay ningún tipo de presencia hormonal en tu cuerpo, tanto de los estrógenos como de progesterona y testosterona”, resaltó.

“La menopausia es la primera vez en la vida en la que una siente que está envejeciendo y que la vida está cambiando. Esto, ante la ausencia del periodo menstrual, [pues] no puedes tener hijos y hay muchos cambios que te están afectando, aparte de que, tradicionalmente, en la sociedad, es un tema del que no se habla mucho y también se utiliza mucho de burla contra la mujer”, lamentó.

“Al no tomar las decisiones que debes tomar, puedes desarrollar problemas cardiovasculares u osteoporosis. No hay que frustrarse ni tenerle miedo, pues no es el fin del mundo. Es, sencillamente, entender lo que está pasando, aceptarlo y hacer un plan de acción para que no afecte tu estilo de vida”, concluyó.