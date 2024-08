The Mall of San Juan y ATH Móvil® ofrecen charlas educativas a participantes del Club Edad Dorada

ATH Móvil se unió al Club Edad Dorada de The Mall of San Juan para ofrecer orientación sobre las nuevas modalidades del fraude que afectan la comunidad. El Club Edad Dorada es un programa bisemanal libre de costo que ofrece ejercicios, talleres, charlas y sorpresas para personas de 65 años o más que visitan el centro comercial.

“Siempre estamos buscando nuevas experiencias para el Club Edad Dorada , dirigido, especialmente, a los miembros de la tercera edad. En The Mall of San Juan nos hemos caracterizado por ofrecer una variedad de entretenimiento, unida a la experiencia de compras y de gastronomía en un ambiente cómodo y seguro”, destacó Irene Muñiz, gerente de Mercadeo del centro comercial. “Añadirle un componente de educación al programa es excelente para nuestra comunidad, y agradecemos la confianza del equipo de ATH Móvil”, agregó.

Por su parte, el Chief Product and Innovation Officer de Evertec, Mike Vizcarrondo, expresó que, “en Evertec, nuestra prioridad es proteger la información sensible de nuestros clientes. Somos conscientes de la vulnerabilidad de los adultos mayores ante ataques diseñados para abusar de su buena fe. Por ello, nuestro equipo de ATH Móvil reafirma su compromiso de crear conciencia entre nuestros ‘jóvenes de la tercera edad’, a través de la campaña Cuélgale al fraude. Nos enorgullece dar continuidad a este esfuerzo durante las actividades del Club Edad Dorada. Allí pondremos los pondremos al día con información acerca de las modalidades de fraude más comunes y cómo protegerse para que estén siempre bien ‘aguzaos’”.

Jueves, 19 de septiembre | 10:00 a.m. – “La receta de Abu La Fabu : consejos sabrosos para que no comas cuento”.

Jueves, 17 de octubre | 10:00 a.m. – “S mishing, phishing, ¿qué es eso? Entérate y no caigas en el pesca’o”.

El Club Edad Dorada ofrece clases de walking zumba libres de costo todos los martes y jueves, a las 9:00 a.m. Para participar, solo hay que registrarse en el Centro de Servicio al Cliente, ubicado en el primer nivel de The Mall of San Juan, donde recibirán un cupón de $2.00 para redimir en Starbene Caffé, Hazel Bar o Cafeto. Además, quienes se registren por primera vez en el Club Edad Dorada recibirán un regalito, mientras duren.

