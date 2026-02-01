Un enfoque integral de la salud es clave en el nuevo año

El comienzo de un nuevo año a menudo trae consigo un aire de renovación. Es ese momento en el que muchos volvemos a evaluar nuestras rutinas, nuestra salud, nuestros hábitos y lo que queremos mejorar para sentirnos mejor por dentro y por fuera.

La doctora Madeleine Gutiérrez Acevedo es endocrinóloga y colaboradora de MCS. (Suministrada)

Pero, a veces, nuestro cuerpo comienza a enviarnos “señales de humo”: nos sentimos inflamados, la báscula sube poco a poco, notamos más cansancio, menos energía y un ánimo más apagado.

La medicina moderna propone un enfoque integral de la salud que trasciende los medicamentos. Considera a la persona completa: su cuerpo, su mente, su estilo de vida y hasta su calidad de sueño.

Por eso, este nuevo año es una excelente oportunidad para adoptar resoluciones que contribuyan a tu salud y bienestar. No se trata de hacer cambios extremos de un día para otro, sino de adoptar hábitos sostenibles que realmente transformen tu vida.

PUBLICIDAD

Alimentación que nutre

Somos lo que comemos. Puedes comenzar haciendo pequeños ajustes:

Reduce los alimentos que promueven la inflamación.

Consume más vegetales frescos y prepara tus comidas en casa.

Evita frituras y productos ultraprocesados.

Añade fibra a tu dieta.

Si tienes un huerto casero o espacio para uno, ¡mejor aún!

Alimentos como la papaya, la piña y el aguacate ayudan a desinflamar tu organismo y son ricos en fibra.

La dieta mediterránea es una excelente guía: favorece el control del azúcar en sangre, mejora la salud cardiovascular y ayuda a reducir la resistencia a la insulina. Además, fomenta la actividad física y el disfrute social de los alimentos. Se centra en vegetales, frutas, aceite de oliva como grasa principal, pescados, consumo moderado de lácteos y bajo consumo de carnes rojas y procesadas. También promueve una alimentación consciente y equilibrada, sin necesidad de recurrir a dietas extremas.

Muévete para sentirte mejor

¿Estarías dispuesto a invertir 150 minutos semanales en actividad física para mejorar tu calidad de vida? Puedes distribuirlos en 3 a 5 días e integrar entrenamiento de resistencia. Aumentar la masa muscular ayuda con:

La estabilización del equilibrio.

La prevención de caídas.

La protección de la densidad ósea.

El control de peso, ya que el músculo quema calorías incluso en reposo.

Además, el ejercicio mejora la autoestima, el estado de ánimo, reduce el estrés y contribuye a un mejor descanso.

Hidratación: el hábito olvidado

Beber agua regularmente es esencial para que cada célula, tejido y órgano funcione correctamente. Toma agua a lo largo del día, no solo cuando sientas sed.

Evita las bebidas azucaradas y limita el consumo de alcohol. Si vas a consumirlo, hazlo con moderación: una bebida diaria para mujeres y dos para hombres, preferiblemente acompañadas de comida. Evita fumar, ya que empeora condiciones como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Un enfoque integral para condiciones crónicas

En Puerto Rico, la diabetes continúa siendo una de las afecciones crónicas más frecuentes entre los adultos. A menudo se acompaña de otros factores de riesgo, como colesterol alto, presión arterial elevada e hígado graso.

PUBLICIDAD

Además, vivir con condiciones crónicas puede generar ansiedad, frustración o agotamiento. El estrés afecta el sueño y, a su vez, el apetito y el metabolismo. Dormir al menos siete horas diarias es clave para mantener un equilibrio saludable.

Cada persona es distinta en su genética, epigenética y en su perfil metabólico. Por eso, las visitas médicas regulares son esenciales para prevenir y detectar a tiempo las condiciones.

El inicio de año es una invitación

No se trata de cambiar tu estilo de vida de forma automática. Se trata de comenzar por ajustar tu actitud, tu visión de la vida, tus metas y lo que deseas realmente para ti. La felicidad también se construye: comer sano, mover tu cuerpo, dormir bien, cultivar tus relaciones, disfrutar de una buena lectura, conocer lugares nuevos, ser generoso y repetirte con convicción: “Yo me lo merezco” debe ser parte de tus metas de apoyo personal para este año.