10 consejos para una Navidad segura para los niños
La prevención comienza en el hogar
16 de diciembre de 2025 - 9:56 AM
16 de diciembre de 2025 - 9:56 AM
Con la llegada de las festividades, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR), el Departamento de Salud y el Hospital Pediátrico Universitario dieron inicio a la campaña Navidad Segura 2025.
Esta iniciativa anual busca orientar a los padres, madres, cuidadores y a la comunidad en general sobre cómo seleccionar regalos y juguetes apropiados que reduzcan accidentes, lesiones y posibles visitas a salas de emergencia durante esta época de celebración.
Según los organizadores, el objetivo es educar sobre qué juguetes son adecuados según la edad, promover prácticas responsables de supervisión y fomentar un ambiente seguro para los niños y niñas durante las fiestas. Las recomendaciones abarcan desde la elección de juguetes hasta el uso responsable de la tecnología.
Fuente: los consejos sobre tecnología son de la American Academy of Pediatrics.
La autora es periodista colaboradora de Suplementos.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: