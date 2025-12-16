10 consejos para una Navidad segura para los niños

Con la llegada de las festividades, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM-UPR), el Departamento de Salud y el Hospital Pediátrico Universitario dieron inicio a la campaña Navidad Segura 2025.

Esta iniciativa anual busca orientar a los padres, madres, cuidadores y a la comunidad en general sobre cómo seleccionar regalos y juguetes apropiados que reduzcan accidentes, lesiones y posibles visitas a salas de emergencia durante esta época de celebración.

Según los organizadores, el objetivo es educar sobre qué juguetes son adecuados según la edad, promover prácticas responsables de supervisión y fomentar un ambiente seguro para los niños y niñas durante las fiestas. Las recomendaciones abarcan desde la elección de juguetes hasta el uso responsable de la tecnología.

Selecciona juguetes apropiados para la edad: Lee siempre las instrucciones y sigue las edades sugeridas por el fabricante al escoger un regalo. Elige juguetes seguros y duraderos: Procura que los juguetes no tengan bordes ni puntas afiladas que puedan causar lesiones. Busca la designación ASTM: Esta marca indica que el juguete cumple con los estándares nacionales de seguridad establecidos por la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales. Verifica el tamaño de las piezas: Asegúrate de que las partes de los juguetes sean más grandes que la boca del niño para evitar riesgos de atragantamiento. Evita los juguetes violentos: Es preferible optar por juegos que promuevan el desarrollo motor, social y del lenguaje. Usa equipo de seguridad para juguetes con movimiento: Al regalar bicicletas, patines o patinetas, incluye casco, rodilleras y coderas. Establece límites de uso de tecnología: Controla las horas de uso y designa zonas libres de pantallas, como los dormitorios o el comedor. Crea un plan familiar para dispositivos: Establecer reglas de uso ayuda a toda la familia a participar y cumplir con las normas establecidas. Fomenta el uso de tecnología en espacios comunes: Esto facilita la supervisión de los adultos y reduce los riesgos asociados al uso aislado. Revisa los contenidos y haz revisiones periódicas: Antes de permitir el acceso a las aplicaciones o sitios web, verifica que sean apropiados para la edad y revisa periódicamente loa dispositivos para proteger la privacidad y bienestar de los menores.

Fuente: los consejos sobre tecnología son de la American Academy of Pediatrics.