PRESENTADO POR
Regalos de Navidad
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

El regalo perfecto se comparte con intención

En La enoteca ese gesto cobra vida a través de una selección navideña diseñada para crear experiencias memorables

16 de diciembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
El espíritu de celebración llega con la edición navideña de Moët & Chandon. (Suministrada)

Regalar un buen vino o un licor especial es una forma de celebrar el cariño, la gratitud y los momentos que atesoramos. Es un gesto que habla por nosotros, que expresa buen gusto y que se comparte en la mesa, en los brindis y en cada encuentro de la temporada. En La enoteca ese gesto cobra vida a través de una selección navideña diseñada para crear experiencias memorables.

Este año, el espíritu de celebración llega con la edición navideña de Moët & Chandon, una etiqueta festiva que invita a brindar en grande y que se convierte en el regalo perfecto para cualquier ocasión especial. Su presentación elegante y su carácter celebratorio la hacen ideal para abrir durante las reuniones más importantes o para llevar como detalle que ilumina cualquier mesa navideña.

Para quienes buscan un lujo adicional, La enoteca también cuenta con una canasta de Dom Pérignon acompañada de copas Riedel grabadas, un obsequio de sofisticación absoluta.

Para los amantes de la coctelería clásica, la canasta de Woodford Reserve reúne todos los ingredientes para preparar el Old Fashioned perfecto, una experiencia lista para disfrutar y compartir.

La enoteca ofrece, además, canastas personalizadas, donde cada cliente puede seleccionar los vinos, licores o accesorios que mejor representen a la persona que recibirá el regalo. A esto se suma una amplia variedad de vinos, espumosos, whiskies, tequilas y licores prémium, ideales para llevar a las cenas de temporada o sorprender con un detalle lleno de intención.

Para quienes prefieren regalar libertad de elección, los certificados de regalo se convierten en una invitación abierta a descubrir nuevos momentos y escoger lo que más se disfruta.

Porque en La enoteca, La Navidad se comparte… con intención, con detalles y con experiencias que unen.

Está localizada en el Centro Comercial Altamira, en San Juan. Su horario es lunes a martes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., y miércoles a sábado de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
