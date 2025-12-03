Opinión
PRESENTADO POR
Regalos de Navidad
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

La “Navidad Boricua” llega a los centros comerciales Curzon Puerto Rico

Disfruta de eventos culturales y exhibiciones artesanales en alianza con el Instituto de Cultura Puertorriqueña

3 de diciembre de 2025 - 3:10 PM

Por Redacción de Suplementos
Los centros comerciales Curzon Puerto Rico ofrecerán presentaciones musicales, talleres, exhibiciones de artesanos y más actividades para toda la familia. (Suministrada)

Inspirado en la alegría y vibra de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, la Navidad Boricua llega a los centros comerciales de Curzon Puerto Rico a través de la isla.

Navidad Boricua es el nombre del programa especial de entretenimiento creado por la alianza de Curzon Puerto Rico con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y que se extenderá durante todo el mes de diciembre hasta el 5 de enero de 2026.

Los centros comerciales Curzon Puerto Rico ofrecerán presentaciones musicales, talleres, exhibiciones de artesanos y más actividades para toda la familia. El calendario completo de actividades navideñas está disponible en www.curzon.pr/navidad.

Reconocidos trovadores y músicos, como Guersom Báez, Grupo Guateque, Bomba pa’l Pueblo, el grupo de bomba Desde Cero, junto a artesanos seleccionados bajo la curaduría del ICP, llenarán los espacios con el color y la esencia de nuestras tradiciones. “Estamos muy contentos con esta alianza, que brinda variedad y calidad a nuestro ofrecimiento para los visitantes, a la vez que aporta un espacio para el desarrollo y la visibilidad de artistas y talento local”, indicó Martha Hermilla, vicepresidenta de mercadeo de los centros comerciales Curzon Puerto Rico.

Además, los centros comerciales Curzon Puerto Rico lanzaron su tradicional sorteo navideño Arranca y Gana, que este año contará con tres grandes premios; estos son: un Hyundai Elantra 2025, un año de gasolina gratis y $1,000 en tarjetas de regalo de Sephora. Toñito Auto y Mobil son los auspiciadores principales de este sorteo.

La mecánica de participación es sencilla: los consumidores solo deben subir sus recibos de compra de cualquiera de las tiendas de los centros comerciales Curzon Puerto Rico a www.arrancaygana.com. Cada recibo equivale a una participación.

“Exhortamos a los consumidores a guardar todos sus recibos luego de realizar sus compras. Cada compra los acerca más a estos increíbles premios”, añadió Hermilla.

El público disfrutará del programa Navidad Boricua hasta el 5 de enero. Mientras, podrán participar del sorteo Arranca y Gana hasta el 6 de enero.

Los centros comerciales Curzon Puerto Rico tendrán un horario especial durante la temporada para ofrecer mayor conveniencia y comodidad a sus clientes. Todos los detalles los encuentras en www.curzon.pr/boricua.

