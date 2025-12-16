Música, sabor y tradición en el Mayagüez Resort & Casino

Esta temporada navideña, el Mayagüez Resort & Casino se convierte en el punto de encuentro para celebrar en grande y crear recuerdos inolvidables.

Las festividades comienzan el 20 de diciembre, cuando se encienden las celebraciones con la energía y tradición de la Tuna Segreles, marcando el inicio de una agenda llena de música, sabor y alegría.

La despedida de año promete ser espectacular con una celebración al ritmo de Melina León, junto al Grupo Gelo Sabor 80’s y los Pleneros del Callejón, quienes pondrán a todos a bailar para darle la bienvenida al nuevo año con un gran ambiente festivo.

La experiencia culinaria también será protagonista. Los días 24 y 25 de diciembre, así como el 1 y 6 de enero, El Castillo Restaurant ofrecerá sabrosos buffets desde el mediodía, ideales para compartir en familia y disfrutar de los sabores tradicionales de la época.

Y para quienes buscan un regalo especial, el Mayagüez Resort & Casino invita a sorprender a los seres queridos con un certificado de regalo del hotel, una opción perfecta para obsequiar experiencias memorables.