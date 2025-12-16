Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
SuplementosRegalos de Navidad
Suscriptores
PRESENTADO POR
Regalos de Navidad
Comunicado de prensa (pagado)
Suministrado, aprobado y pagado por una parte externa; no es periodismo imparcial y contrastado.

Música, sabor y tradición en el Mayagüez Resort & Casino

El oeste se enciende con su agenda de actividades en la Navidad

16 de diciembre de 2025 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Mayagüez Resort & Casino (Suministrada)

Esta temporada navideña, el Mayagüez Resort & Casino se convierte en el punto de encuentro para celebrar en grande y crear recuerdos inolvidables.

Las festividades comienzan el 20 de diciembre, cuando se encienden las celebraciones con la energía y tradición de la Tuna Segreles, marcando el inicio de una agenda llena de música, sabor y alegría.

La despedida de año promete ser espectacular con una celebración al ritmo de Melina León, junto al Grupo Gelo Sabor 80’s y los Pleneros del Callejón, quienes pondrán a todos a bailar para darle la bienvenida al nuevo año con un gran ambiente festivo.

La experiencia culinaria también será protagonista. Los días 24 y 25 de diciembre, así como el 1 y 6 de enero, El Castillo Restaurant ofrecerá sabrosos buffets desde el mediodía, ideales para compartir en familia y disfrutar de los sabores tradicionales de la época.

Y para quienes buscan un regalo especial, el Mayagüez Resort & Casino invita a sorprender a los seres queridos con un certificado de regalo del hotel, una opción perfecta para obsequiar experiencias memorables.

Para información, llama al 787-832-3030.

Tags
SuplementoBrandStudioRegalos de Navidad
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: