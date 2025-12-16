Nuestra Navidad Suena con las mejores experiencias

En Puerto Rico, la Navidad no se envuelve en papel: se vive, se comparte y se disfruta. Nuestra Navidad Suena y la invitación es clara: regalar experiencias que conecten con nuestra cultura, paisajes y forma única de celebrar. Más allá de los regalos tradicionales, las vivencias se convierten en el regalo perfecto para crear memorias.

Comenzamos en la montaña, donde el aroma del café marca el ritmo de nuestras mañanas navideñas. Hacienda Jacana, en Adjuntas, ofrece un tour guiado que permite conocer de cerca el proceso del café puertorriqueño, desde la siembra hasta la taza. Es una experiencia auténtica, educativa y sensorial, ideal para regalar a quienes valoran lo local y artesanal. Para complementar, una bolsa de café Latitude 18 es un detalle significativo que prolonga la experiencia en casa, haciendo que cada sorbo siga sonando a Navidad boricua. Para más información entra a latitude18coffee.com.

Si el regalo busca aventura y mar, Pure Adventure presenta excursiones de snorkeling que transforman el Caribe en un escenario inolvidable. Desde salidas a Culebra hasta experiencias exclusivas en Vieques, estas excursiones incluyen transporte en bote, capitán y guía, equipo de snorkeling, refrigerios, paddleboards y paradas de playa y arrecife. Con salidas desde Roosevelt Roads en Ceiba y horarios flexibles, son una opción ideal para regalar emoción y contacto con la naturaleza. Además, las reservaciones para enero de 2026 cuentan con un 20 % de descuento utilizando el código PA2026VIEKE, una oportunidad para comenzar el año con aventura. Para reservaciones entra a pureadventurepr.com o llama al 787-202-6551 de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las reservaciones para enero de 2026 de Pure Adventure cuentan con un 20 % de descuento utilizando el código PA2026VIEKE. (Suministrada)

La Navidad también suena a buena mesa. Un almuerzo o cena en El Ladrillo Restaurante es un regalo que celebra la gastronomía local y el encuentro en familia o entre amigos. Compartir una comida especial se convierte en una experiencia que fortalece la tradición de reunirnos alrededor de la mesa durante estas fechas. Para reservaciones y más información llama al 787-796-2120.

Para quienes buscan adrenalina, Toro Verde ofrece su VIP Experience por solo $89.99, una vivencia cargada de emoción en uno de los parques de aventura más reconocidos del Caribe.

Como complemento especial, se puede incluir una oferta combinada al Parque de las Ciencias y el Festival Mágico de Luces, disponible por solo $40 por persona, integrando educación, entretenimiento y magia navideña en un solo regalo.

Antes de cerrar el año, otra excelente opción para regalar es una escapada histórica y cultural en Hacienda Lealtad. Con tarifas especiales de $100 por noche en habitaciones estándar, $150 en opciones Glacial y VIP, y $300 en la emblemática Casa del Mayordomo, esta experiencia invita a desconectarse y reconectar con la historia cafetalera del sur. La estadía incluye el tour por la hacienda y ofrece 20 % de descuento en actividades y eventos durante el mes de diciembre. Las reservaciones de tours pueden realizarse en haciendalealtad.net.