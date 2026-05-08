¿Cuál es ese superpoder que no sabías que tenías hasta que te convertiste en madre?

Marisela Galis, CEO, Takeover Media Solutions

“Si te hablo desde el corazón de madre, te diría que mi superpoder es una mezcla de muchos que no sabía que podía tener al mismo tiempo… pero si tengo que nombrar uno, sería la capacidad de sostenerlo todo sin dejar de dar amor.

No sabía que podía funcionar con tan poco descanso y aun así levantarme con ternura. No sabía que podía tener la mente en mil pendientes —la comida, la escuela, las citas, la casa, el trabajo— y al mismo tiempo detenerme por completo para escuchar una historia importante que, para mi hija, lo es todo.

Descubrí que puedo anticiparme, organizar, resolver, proteger y enseñar… pero también que puedo ser refugio, calma y abrazo, incluso, en mis propios días difíciles.

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Ser madre me enseñó que mi verdadero superpoder es amar de forma incondicional mientras sigo adelante, con estructura, con propósito y con el corazón presente en cada detalle.

Durante muchos años anhelé profundamente este rol… y cuando finalmente llegó, entendí por qué. Mi hija ha sido el mayor regalo que la vida me ha dado: ella me enseñó a amar de la manera más profunda que jamás conocí. Y cada vez que veo esa felicidad que la caracteriza, confirmo que ahí —en su sonrisa, en su esencia— está lo más hermoso de cada uno de mis días.

Y lo más impresionante… es que ese superpoder no se apaga nunca, sino que crece, evoluciona y se fortalece en mí, al ver a mi hija desarrollarse en cada etapa de su vida”.

Carmen Aixa Zayas con sus hijos Marc, Marie, Ixamar, Ixamarie y Anthony (Suministrada)

Carmen Aixa Zayas, administradora, Maceira Zayas

“Convertirme en madre no me dio un solo superpoder… se manifestaron todos los que vivían en mí; amar sin medida poniendo a mis hijos primero sin siquiera pensarlo; levantarme y funcionar con pocas horas de sueño; saber cuándo algo no está bien, aunque nadie me diga nada; y encontrar luz incluso en el cansancio. La maternidad no me cambió, me despertó”.

Maricarmen Navas y sus hijos John y María Victoria Hayes Navas (Suministrada)

Maricarmen Navas, VP Account Management, ERC GROUP

“Mi superpoder trasciende cualquier desafío. El amor incondicional transforma el cansancio en fuerza, la tristeza en alegría y el miedo en valentía para que crezca su fortaleza interior. Quiero que sean capaces de enfrentar y vencer cada obstáculo que la vida les presente, con valentía, resistencia y la seguridad para que crean en ellos mismos. En mi diccionario no existe un “NO”; siempre hay alternativas para lograr tus metas y salir adelante. Solo que los caminos de cada uno serán distintos, cada cual llegará en el momento preciso y adecuado. No importa el tiempo que les tome, lo importante es llegar, disfrutar en el camino y sentirse feliz con el resultado”.

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Nesmary Padilla y su hijo Héctor Fabián Campos (Suministrada)

Nesmary Padilla, Integrated Media Planner, Omnicom Media | OMD

“Mi superpoder como mamá: amar, cuidar y lograr que todo sea posible”.

Valerie Colón y su hija Aymara Sofía Silva Colón (Suministrada)

Valerie Colón, Senior Media Planner, P2P Marketing Agency

“Fuerza. No sabía ni me imaginaba lo fuerte que era hasta que me convertí en mamá. Mi hija es mi mayor tesoro, orgullo, fortaleza y ganas de seguir hacia adelante. Doy gracias a Dios por ella. Definitivamente, ser mamá y ese amor genuino que mi hija me brinda es lo mejor que me ha pasado”.

Damaris Negrón y sus hijos Elena y Daniel Rafael Marrero Negrón (Suministrada)

Damaris Negrón, Ideator & Media Communication Strategy, Rosado Toledo &

“Ser ‘multitasking’. Soy una profesional de los medios y más allá de mi rol en el ámbito laboral, soy la mamá de Daniel Rafael y Elena. Hace 12 años me convertí en enfermera, psicóloga, repostera, chofer y el más reciente: fan #1 de mi futbolista favorito. Ser madre no es fácil, pero tener su amor es el mayor impulso para cumplir con todo. Muchas felicidades y bendiciones a todas las madres. ¡Adelante, se puede!”

Lineska Ramírez (Suministrada)

Lineska Ramírez, Media Planner, Omnicom Media

“Como futura mamá primeriza, muchas cosas son nuevas para mí: aprender sobre los cuidados de mi bebé, cómo será su alimentación, cómo cambiará la rutina y muchas cosas más. Pero, sin duda, he descubierto que en esta etapa nace un superpoder muy especial: una fuerza que te impulsa a hacer que todo suceda.

Una fuerza que no se rinde ante las adversidades y que, aunque a veces se debilita, siempre se recarga con la motivación de ver a tu bebé bien. Es una fuerza compartida… que viene de la fe y la confianza que recibo de Dios, del amor de las personas que me rodean y forman mi red de apoyo, y de esa fuerza interior que despierta en mí el instinto materno”.

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Loyda Negrón y su hija Celeste Milán Negrón López (Suministrada)

Loyda Negrón, Client Business, Director de la Cruz • Ogilvy affiliate

“Aprendí a dividir mi mente y expandir mi corazón: tener el corazón en más de un lugar y aun así estar presente de verdad en cada uno, sin perder claridad de lo que es mi verdadera razón de ser —ella; mi hogar”.

Jackeline Rodríguez y su hijo Gian Gabriel Soto Rodríguez (Suministrada)

Jackeline Rodríguez, Regional Associate Director, Hearts & Science

“Mi superpoder fue desarrollar una intuición que no sabía que tenía. Ser madre me enseñó a leer silencios, cambios de ánimo y necesidades antes de que fueran palabras”.

Diana Rivera con sus hijos Vincent Eduardo y Dedrick Alberto Alers Rivera (Suministrada)

Diana Rivera, VP Of Media, Omincom Media | OMD