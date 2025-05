Innovación en bienestar y salud

La misión de The B-12 Store es transformar la manera en que las personas cuidan su salud. A través de sus terapias intravenosas y vitaminas inyectables, ofrece una alternativa avanzada para quienes buscan optimizar su bienestar.

Su equipo médico certificado supervisa todos los tratamientos, especialmente aquellos relacionados con programas de pérdida de peso. En The B-12 Store, en The Mall of San Juan, San Patricio Plaza, Mayagüez Mall y Plaza Las Américas, cada visita es una experiencia segura y diseñada para atender las metas y necesidades individuales de sus pacientes.