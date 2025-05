“Lo que aprendí al ser madre...”

Invitamos a varias mujeres para que contestaran lo que han aprendido desde que la maternidad llegó a sus vidas. A través de sus palabras y fotos junto a sus hijos, se revelan lecciones de vida que nacen de lo cotidiano y de ese vínculo único que surge desde el corazón y el alma.

Ana Carro, Senior Marketing Specialist del Grupo Larrea, con Adriana y Ana Lucía. (Suministrada)

Ana Carro

Senior Marketing Specialist

Grupo Larrea

“Con mis dos hijas he aprendido que el amor no se divide, se multiplica. Cada día, me inspiran a ser mejor madre, esposa y profesional. A través de sus ocurrencias, diariamente me enseñan a encontrar alegría y magia en los momentos simples. Ser su mamá me ha transformado profundamente. Gracias a ellas, soy más sensible y consciente de lo que verdaderamente importa en la vida. Agradezco a Dios todos los días por el privilegio de ser mamá”.

Coralis Chaluisant, Chief Media Intelligence Officer de Lopito, Ileana & Howie, con Gianna Valeria y Kaia Isabelle. (Suministrada)

Coralis Chaluisant

Chief Media Intelligence Officer

Lopito, Ileana & Howie

“Convertirme en mamá me enseñó que no siempre hace falta entenderlo todo para disfrutarlo. Hoy fluyo más, agradezco más y miro con respeto a las mujeres que ya eran madres antes que yo. Aprendí a vivir un día a la vez, a confiar en mi instinto y a encontrar lo bonito en medio del revolú’’.

PUBLICIDAD

Marta B. Siverio Pérez, CEO | Puerto Rico de Omnicom Media Group, con Gabriela y Ana Laura. (Suministrada)

Marta B. Siverio Pérez

CEO | Puerto Rico

Omnicom Media Group

“He aprendido que ser madre es uno de los actos más naturales y, a la vez, de los que requieren más valor. Creo que la canción de Rubén Blades lo dice mejor: ‘Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido. Que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño’. Gaby y Nani me han enseñado a amar así, con valor”.

Johanna Bruno, Media Planner de de la Cruz Ogilvy, con Stephanie y Nathalie. (Suministrada)

Johanna Bruno

Media Planner

de la Cruz Ogilvy

“Como madre primeriza de gemelas, ha sido doble el cansancio, doble el miedo, pero doble el amor y la felicidad”.

Mildred Marcano, COO & VP Sales and Marketing de Reinhold Jewelers, con Fabián José y Fernando José. (Suministrada)

Mildred Marcano

COO & VP Sales and Marketing

Reinhold Jewelers

“Mi mayor lección al convertirme en madres es, sin duda, el amor incondicional que uno tiene por ellos y la adaptación. Cuando un hijo llega, cambia la vida que antes teníamos y nos enfrentamos a que tenemos que adaptarnos a los cambios que nos surgen de improvistos por ellos’’.

Sheira Vázquez, directora de Advertising Developers, y Lía. (Suministrada)

Sheira Vázquez

Directora

Advertising Developers

“Mi mayor lección como madre es reafirmar que el tiempo vale más que el oro; que estar presente es el regalo más preciado que le puedes dar a un hijo, y que el amor que me da mi Lía es la fuerza que me convierte en mejor persona cada día; es el motor que me enseña a dar sin medida y a crecer junto a ella”.

PUBLICIDAD

María Elena Jusino Ortiz, presidenta de ME Media, y Alena Victoria. (Suministrada)

María Elena Jusino Ortiz

Presidenta

ME Media

“Convertirme en madre me enseñó el verdadero significado del amor incondicional. Mi hija es el motor de mi vida, mi mayor amor y el regalo más hermoso y perfecto que Dios me ha dado. La lección más grande que he aprendido es que no hay fuerza más poderosa que la que nace del amor por un hijo. A su vez, su amor me ha impulsado a ser más fuerte, a no rendirme, a valorar cada momento y a ver las cosas más allá de lo evidente. Ser madre me transformó por completo y me mostró que cada día es una oportunidad para dar lo mejor de mí, por y para ella”.

Lourdes Ocasio, Chief Media Officer de DDB Latina Puerto Rico, con Mariela y Ana Carolina. (Suministrada)

Lourdes Ocasio

Chief Media Officer

DDB Latina Puerto Rico

“La maternidad es, sin duda, una aventura maravillosa llena de constantes aprendizajes. Los hijos, cuando nacen, no vienen con un libro de instrucciones y, entonces, nos queda confiar en nuestro instinto, poner en práctica los valores aprendidos en nuestros hogares y, al mismo tiempo, dejarlos ser. Esto último es mi mayor lección: lograr un balance entre enseñar siendo ejemplo de lo que entiendo que es lo correcto y respetar sus decisiones de a donde quieren dirigir sus vidas con amor”.

Yamil Nieves, Public Relations Director de DDB Latina Puerto Rico, y José Arnaldo. (Suministrada)

Yamil Nieves

Public Relations Director

DDB Latina Puerto Rico

“Ser madre ha sido una experiencia transformadora, con lecciones muy valiosas, como el amor incondicional y la importancia de la sonrisa, el abrazo y los pequeños momentos, que son lo que traen alegrías y mucho significado a la vida. Desde el día uno, establecí estrategias que me ayudaran a crear un balance entre mis diferentes roles como madre, esposa y relacionista profesional. La alimentación saludable y compartir en familia en contacto con la naturaleza son esenciales para disfrutar la vida al máximo”.

PUBLICIDAD

Rosamar Garay, asistente ejecutiva y coordinadora de medios de Rooms To Go,con Ignacio J. y Diego J. (Suministrada)

Rosamar Garay

Asistente ejecutiva y coordinadora de medios

Rooms To Go

“Convertirme en madre me enseñó que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en actos diarios de paciencia, entrega y fortaleza. Aprendí que ser madre no significa ser perfecta, sino estar presente, amar incondicionalmente y crecer junto a mis hijos cada día”.

Nydia C. Aponte, Senior Media Planner de de la Cruz Ogilvy, con Carolina y Juan Luis. (Suministrada)

Nydia C. Aponte

Senior Media Planner

de la Cruz Ogilvy

“Amo profundamente a mis hijos, pero ese amor nunca me ha cegado. Al contrario, me ha inspirado a guiarlos con firmeza y cariño, enseñándoles a ser responsables y autosuficientes para que, en el futuro, puedan valerse por sí mismos y caminar con seguridad por la vida”.

Marirose Acevedo, Head of Media Investment & Corporate Strategy | Executive Media Director de de la Cruz Ogilvy; Nicole Janice con Mauro, y Génesis. (Suministrada)

Marirose Acevedo

Head of Media Investment & Corporate Strategy | Executive Media Director

de la Cruz Ogilvy

“Ser madre me enseñó que las relaciones se cultivan con tiempo, paciencia y presencia genuina. A través del vínculo con mis hijos, aprendí que escuchar con el corazón, abrazar sin condiciones y estar disponible, incluso en silencio, son los pilares de cualquier relación significativa. Hoy valoro más que nunca la conexión humana y aplico esa misma empatía en mi vida profesional, con amigas, colegas y familia. Ser mamá me hizo mejor en todo lo que implica amar y acompañar”.

Guelmari Sosa, Marketing Director del Grupo Larrea, con Edgardo Miguel y Pablo José. (Suministrada)

Guelmari Sosa

Marketing Director

Grupo Larrea

“Los mejores maestros en mi vida lo son Edgardo Miguel y Pablo José –ellos me han enseñado el amor más profundo, a entregarme por completo, a que no tengo que ser perfecta, solo presente. Que mi mayor logro es verlos crecer y convertirse en los jóvenes adultos que son, sabiendo que, de alguna forma, mi amor y mis enseñanzas forman parte de quienes son”.

PUBLICIDAD

Monik Vengoechea Martínez, Media Intelligence Executive de Lopito, Ileana & Howie, y Antonella. (Suministrada)

Monik Vengoechea Martínez

Media Intelligence Executive

Lopito, Ileana & Howie

“Una vez me convertí en madre, una de las lecciones más grandes que he aprendido es a valorar ese tiempo con el bebé, ya que crecen tan rápido y las etapas que una vez parecían difíciles comienzas a extrañarlas. Lo mejor que nos da la vida es un día detrás del otro. Búscale ese lado positivo a todo lo que estás pasando y comienza a disfrutarte la vida con otros ojos”.

Emma Álvarez, Media Intelligence Director de Lopito, Ileana & Howie, y Víctor Enrique. (Suministrada)

Emma Álvarez

Media Intelligence Director

Lopito, Ileana & Howie

“La mayor lección ha sido valorar cada momento. El tiempo pasa tan rápido que, si no lo atesoro, siento que se me escapa entre las manos”.

Zureisadai Durán, Marketing Manager de USIC, con Azharel y Amir Ulises. (Suministrada)

Zureisadai Durán

Marketing Manager

USIC

“He aprendido a conocer la versión más pura del amor, la entrega sin medida y la fuerza que nace del corazón. Aprendí a ver la vida con otros ojos, a valorar el tiempo como un regalo, y sobre todo a confiar plenamente en Dios para guiarme en esta hermosa misión. La maternidad me ha hecho más fuerte y, a la vez, más sensible. Me enseñó a estar presente, que cada momento cuenta y que no siempre se trata de hacerlo perfecto, sino de dar lo mejor. Agradezco a Dios por elegirme para este rol tan sagrado, que me transforma y me reta todos los días para alcanzar la mejor versión de mí y ser el mayor ejemplo para mis hijos”.

Dinorah Marie Bonilla Arroyo, gerente de Mercadeo de Airmaster, y Marco Emilio. (Suministrada)

Dinorah Marie Bonilla Arroyo

Gerente de Mercadeo

PUBLICIDAD

Airmaster