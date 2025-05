Madres en Cuarentena: más que comedia, una red de apoyo emocional

Nacida en Puerto Rico de madre boricua y padre cubano, Castellanos Esteve vive en Orlando, Florida, junto a su esposo Jerónimo Esteve y sus tres hijos: Jerónimo, Nicolás y Gabriel. Durante la pandemia, como muchas otras madres, se encontró en un escenario extremo, encerrada, con niños en casa, sin familia cerca y con una rutina que parecía desbordarse a diario. Fue así como, en medio de ese confinamiento y en complicidad con su amiga Silvi Escoto, nació “Madres en Cuarentena”. En estas parodias que comparte a través de sus redes sociales los protagonistas son los personajes de “Altagracia” (dominicana), “Fulanita” (puertorriqueña), “Olguita” (cubana) y “Betty” (colombiana), pero no hay que dejar a un lado que “Maritere” también ha calado hondo, dándole voz a miles de madres latinoamericanas que necesitaban —y necesitan— reírse para no llorar.

Su arma más poderosa

“A veces me dicen ‘¿por qué no haces esto?’ o ‘¿por qué no pruebas lo otro?’ y tú dices, wow, eso no lo había pensado”.