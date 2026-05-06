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Mayagüez Resort & Casino celebra el Día de las Madres con el “Farmer’s Market Mother’s Day Edition”

﻿﻿Una celebración pensada para compartir, disfrutar y agradecer

6 de mayo de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Mayagüez Resort & Casino (Suministrada (Jesús Ramírez Silva))

El domingo, 10 de mayo, de 12:00 p.m. a 10:00 p.m., en el esperado “Farmer’s Market Mother’s Day Edition” del Mayagüez Resort & Casino, las familias podrán disfrutar de un buffet compuesto por siete estaciones con ensaladas frescas, sopas, acompañantes, pastas, carnes y mariscos, estación para niños y una con variedad de postres.

La oferta, diseñada para resaltar sabores variados en un ambiente acogedor, busca brindar una experiencia memorable para homenajear a mamá.

También tiene ofertas de estadía para compartir ese fin de semana en familia.

El Mayagüez Resort & Casino reafirma su compromiso de crear momentos especiales, invitando al público a reservar con anticipación llamando al 787-832-3030 ext. 1000.

Visítalos y disfruta de todo lo que ofrece el Mayagüez Resort.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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