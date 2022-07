Al enterarse de que serán padres, muchas personas comienzan a imaginar cómo serán sus hijos. Una inquietud bastante común es si su niño o niña se están desarrollando de acuerdo con su edad. El peso y la estatura pueden generar dudas, y es normal. Por eso, la endocrinóloga pediátrica Marina Ruiz Montilla recomendó que, al menos una vez al año, le cuestiones al pediatra o médico primario de tu hijo sobre su curva de crecimiento.

¿En qué percentil está la curva de crecimiento de mi hijo? ¿Está creciendo bien, de acuerdo con los parámentros de la familia?, son algunas de las preguntas que Ruiz Montilla aconsejó que se realicen durante la consulta médica.

“El crecimiento normal en los niños varía por edad y etapa de pubertad. La mejor manera de saber si tu hijo está creciendo bien es por las curvas de crecimiento. Cada familia tiene su percentil y eso va a determinar si el niño está creciendo bien”, explicó.

El cálculo es la herramienta que determina qué percentil debe tener el niño, de acuerdo con su familia. En las gráficas de crecimiento, los percentiles se representan con líneas curvas. “Ellos deben de crecer más o menos a esa curva de crecimiento y si hay una desviación del rate de crecimiento para su edad, entonces, se entiende que hay un crecimiento lento”, detalló la especialista.

Es importante que los padres sepan que no hay ningún signo o síntoma específico, pero algunos indicadores podrían ser que no cambie de talla de ropa o que no esté creciendo adecuadamente comparado con sus pares. Sin embrago, Ruiz aclaró que estos indicadores sugieren, pero no necesariamente confirman que hay un problema, ya que cada uno tiene su propio percentil.

Para obtener un diagnóstico, la endocrinóloga primero descarta condiciones médicas que podrían causar problemas de crecimiento como las condiciones inflamatorias. Para eso, ordena pruebas de laboratorios que incluyen: CBC, tiroides y orina para descartar diabetes, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa y hasta artritis reumatoidea. Además, realiza una placa de mano que determina la edad ósea del menor y cuánto potencial de crecimiento tiene.

“Si la placa de mano es más joven que la edad cronológica del niño, entonces hay que descartar si es deficiencia hormonal de crecimiento o atraso constitucional de crecimiento”, enfatizó la galena. Esto quiere decir, que se evalúa si es que el niño crecerá normal, pero, más tarde, o si es una deficiencia de hormona de crecimiento, que es cuando para de crecer.

Si el menor dejó de crecer, se le realizará una prueba de estimulación de hormona de crecimiento y, de resultar deficiente, se procede al tratamiento de hormona de crecimiento (Growth Hormone o GH). Este es un medicamento recetado y sintético que se administra como inyección y ayuda al crecimiento del niño.

“La clave para salir de dudas sobre el desarrollo saludable de tu hijo es consultarlo directamente con su médico primario. Él determinará si necesita referirlo a un especialista No hay razón para que un niño no sea expuesto a la curva de crecimiento, preferiblemente en esa etapa de 10 años o menos”, puntualizó Ruiz.

Para más información, habla con su médico o comunícate con la doctora Mariana Ruiz, llamando al 787-400-2440. Además, puedes visitar la página de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología en https://spedpr.com o la página https://www.voyacrecer.com.