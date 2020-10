Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

Por cuarto año consecutivo, The Mall of San Juan, en alianza con Goya Puerto Rico, lanza su programa de apreciación a los maestros hasta el 15 de agosto de 2020.

“Queremos nuevamente agradecer a nuestros maestros por su compromiso, pero especialmente este año, donde continúan enfrentando retos sin precedentes”, dijo Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

“The Mall of San Juan y Goya les reconoce y agradece por su labor incansable y compromiso, por ofrecer a nuestros niños y jóvenes una educación de primera, pese a las circunstancias. Queremos con un pequeño detalle decirles, GRACIAS”, expresó Marquina.

Para participar, los maestros deben visitar el Centro de Servicio al Cliente, presentar su ID o talonario y registrar su escuela para recibir un regalo especial de parte de The Mall of San Juan. Los regalos estarán disponibles mientras duren. Además, los participantes tendrán la oportunidad de ganar $1,000.00 en tarjetas de regalo de tiendas en The Mall of San Juan. Habrá cinco ganadores.

Para las familias

Durante el verano, los niños podrán hacer las actividades del Kids Club desde su casa. En el mes de julio, The Mall of San Juan presenta la serie libre de costo Kids Club Summer Virtual Camp, a través de Facebook Live, de lunes a viernes, a las 4:00 p.m.

Las familias deben registrar a sus niños a través del Centro de Servicio al Cliente, llamando al 787-759-6275.

The Mall of San Juan está abierto de lunes a sábados, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; y los domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. No se requiere cita previa para entrar.

Para información, puedes acceder a www.themallofsanjuan.com.