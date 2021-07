Con gran emoción, el director ejecutivo del Bayamón Medical Center y el Puerto Rico Women and Children´s Hospital, licenciado José Samuel Rosado, anunció la integración de la máquina da Vinci Xi a sus ofrecimientos y tecnología de punta para el cuidado de los pacientes.

“Definitivamente, nos sentimos muy orgullosos con la adquisición de la nueva máquina para cirugía robótica da Vinci Xi. Esto nos posiciona como una institución hospitalaria con una tecnología de vanguardia, que, aunque existía en el pasado, la realidad es que los beneficios que recibirán los pacientes nunca se habían expuesto como lo haremos nosotros”, expresó Rosado, al recalcar que el hospital cuenta con una facultad médica de primer orden y que esta máquina será el instrumento que les permitirá posicionarse en el mercado de la salud. Del mismo modo, sentenció que cada adelanto logrado redunda en mejores oportunidades para la facultad médica que labora en el hospital, así como para los futuros médicos que harán su residencia allí.

PUBLICIDAD

Demostración de la tecnología para cirugía robótica da Vinci Xi realizada recientemente por el Bayamón Medical Center y el Puerto Rico Women and Children´s Hospital.

“El robot le va a permitir a los residentes una nueva gama de exposición. A nivel de entrenamiento, muchas veces estos tendrían que viajar fuera de la isla para poder recibir los adiestramientos relacionados al uso de la cirugía robótica, mientras que tener un equipo de este calibre en el hospital nos va a permitir ser un centro de disciplina médica y una opción real para estos facultativos que salen a adiestrarse y cuando regresan a Puerto Rico no tienen muchas opciones”, aseguró. Igualmente, mencionó que no todos los hospitales pueden hacer este tipo de inversión, así que el Bayamón Medical Center y el Puerto Rico Women and Children´s Hospital mantienen su visión de proveer un escenario de trabajo para estos médicos que tanto se necesita en momentos tan críticos como los que se están viviendo.

Según el licenciado Rosado, la ventaja de esta tecnología robótica, en especial, la que ofrece da Vinci Xi, es que permite tener versatilidad a los efectos de atraer diversas disciplinas médicas: la urología, ginecología y ginecología con especialidad en oncología. También permitirá aumentar el renglón de la cirugía general, especialidad, que, según detalló, no está tan avanzado en Puerto Rico y que, con esta tecnología, podrá desarrollarse a cabalidad.

La ventaja de esta tecnología robótica es que permite tener versatilidad para atraer diversas disciplinas médicas como: la urología, la ginecología y la ginecología con especialidad en oncología.

“Una de las ventajas principales de este equipo es permite realizar una cirugía mínimamente invasiva, ofreciendo mayores beneficios al paciente. Procedimientos que, regularmente, se harían a través de una cirugía abierta, con esta tecnología robótica se realizarán mediante pequeñas incisiones, emulando las manos del cirujano. Esto logra que el paciente tenga una recuperación más rápida, que no tenga que ser transfundido, como suele pasar en estos procesos; y que la estadía del paciente en el hospital sea más corta”, explicó.

PUBLICIDAD

Con esta nueva herramienta, luego de la intervención quirúrgica, se logra reducir el dolor del paciente, disminuyen los riesgos de infección y las readmisiones, resultando en un menor uso de narcóticos para que la recuperación de la persona sea lo más natural posible. Esta tecnología permitirá servir a un mayor número de pacientes, en su mayoría con condiciones catastróficas, como el cáncer, ofreciéndoles la opción de tener un tratamiento en la isla, con mejores beneficios que los que de la cirugía convencional.

En términos del crecimiento económico para el hospital y el municipio de Bayamón, el director ejecutivo asegura que se abrirán más servicios médicos, por ende, al tener nuevos servicios se beneficia el hospital y se amplía el censo de pacientes.

De izquierda a derecha, Dr. Micael López Acevedo, ginecólogo oncólogo, especialista en cirugía robótica; Dr. Luis R. Rosa Toledo, director médico de Bayamón Medical Center; Dr. Daniel Corsino, director de Anestesia de Puerto Rico Women and Children’s Hospital; Dra. Marilyn Toledo, directora médica de Puerto Rico Women and Children’s Hospital; y Lcdo. José S. Rosado, director ejecutivo de Bayamón Medical Center y Puerto Rico Women and Children’s Hospital, durante la presentación de da Vinci Xi.

“Para Bayamón, la llegada de esta máquina significa la contratación de personal técnico, personal de enfermería, personal de compra, más todos los empleos indirectos, lo que redunda en un crecimiento económico en la zona y en su población”, acotó.

Rosado destacó que la gran responsabilidad es proveerle al paciente los beneficios de esta tecnología avanzada, convirtiéndola en una accesible y que la vean como una alternativa de tratamiento real.

“Contar con una facultad totalmente entrenada en el uso de este sistema en un ambiente seguro y ofreciendo un cuidado de calidad, que es lo que finalmente merecen los pacientes, es el compromiso como grupo hospitalario con el país”, concluyó.