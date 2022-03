Con la llegada del cambio de vida de la mujer llega, también, la incertidumbre de qué tipo de síntomas va a presentar. A través de los años, una mujer enfrenta diversos cambios hormonales, pero, llegar a esta etapa podría ser uno de los más difíciles. Aunque, como en todo, hay personas que pasan esta etapa sin mayores situaciones, hay otras que la sufren, viéndose afectadas su vida social, familiar y de pareja, en especial cuando la menopausia afecta su sexualidad.

Para tener un panorama amplio sobre esta etapa, debemos repasar los síntomas que podrían presentarse. Según el doctor Carlos Fonseca, ginecólogo especialista en uroginecología, incontinencia urinaria y prolapsos, los síntomas asociados a la menopausia son:

Cambios en el ciclo menstrual

Calentones o sofocos

Sudoración

Rubor en la cara o cuello

Sequedad vaginal

Insomnio

Cambios de humor

Picor vaginal

Irritación o ardor vaginal

Dolor con las relaciones sexuales

Sensibilidad

Infecciones vaginales

De todos estos síntomas, los que más pueden afectar la vida de la mujer son los cambios en las relaciones sexuales. Teniendo en cuenta que la edad promedio en que se experimenta este cambio es de 51 años, la mujer se encuentra en una edad en la que todavía puede manifestar sus deseos sexuales hacia su pareja.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Envejecimiento (NIA, en inglés), la dispareunia, descrita como el dolor durante la penetración vaginal o su intento, puede ser leve y no afectar la calidad de vida de una mujer. Sin embargo, hay mujeres que llegan a experimentar dispareunia que les impide participar en cualquier actividad sexual. Igualmente, el portal de investigación médica WebMD, atribuye los cambios sexuales a la pérdida de estrógeno durante la menopausia. Cuando la mujer enfrenta estos niveles bajos de la hormona, ocurre una disminución en el flujo de sangre que lleva a la vagina. De ahí, que se vea afectada su lubricación, provocando la resequedad mencionada anteriormente.

“La sexualidad se puede afectar, ya que la vagina comienza a ponerse fina, seca y más sensible. Las relaciones, pudieran tornarse dolorosas. Por tanto, el estado de ánimo de la paciente puede variar, afectando sus relaciones interpersonales. Se habla que más del 50% de las mujeres presentan algún tipo de síntomas de la menopausia, que puede afectar su vida sexual en algún grado”, explicó el uroginecólogo.

El galeno destacó que entre los mitos más frecuentes sobre esta condición está que las féminas piensen que es producto de su imaginación. “Los síntomas de la menopausia son bien individuales, por lo cual, muchas pacientes se sienten incomprendidas. Aun las pacientes que han pasado por el proceso no necesariamente van a entender a su núcleo de amistades o familiares, ya que pueden vivir experiencias diferentes. También es muy común llegar a pensar en que, como es un proceso natural, no hay opciones de tratamiento, provocando que la paciente se resigne a vivir una vida no plena”, añadió.

En términos de tratamientos, existen una gran variedad en el mercado. Los más comunes suelen ser:

Lubricantes a base de agua. La vaselina no se recomienda, ya que puede afectar el látex del condón.

Tratamientos hormonales orales

Cremas hormonales

Por otra parte, la mujer puede mejorar su vida y su deseo sexual, reemplazando la hormona de estrógeno. De acuerdo con WEBMD, algunos médicos están estudiando cómo la combinación del estrógeno y hormonas masculinas conocidas como andrógenos pueden aumentar el libido en la mujer y evitar la resequedad vaginal. La terapia de testosterona se encuentra en cremas, geles, parchos, píldoras o lo que últimamente ha cobrado mucho auge; los pellets u hormonas bioidénticas.

Las hormonas bioidénticas son creadas por el hombre. Están diseñadas para que el cuerpo las utilice de la misma forma que utiliza las hormonas generadas por el organismo. Estas pueden ser de gran beneficio para las personas que están sufriendo algún desbalance hormonal o que estén pasando por el cambio de vida, en el caso de las mujeres. Además de trabajar con los problemas sexuales, este tipo de hormonas pueden ayudar otros síntomas como la pérdida de cabello, reducir la fatiga, disminuir los sofocones, promover que la piel esté menos reseca, disminuir el insomnio y aumentar la memoria, entre otros.

Llegar a la menopausia no tiene que ser motivo para dejar de vivir a plenitud. La clave es tomar este cambio de vida de forma positiva, educarse y buscar información con los profesionales de salud especializados en esta área. “Lo más importante para una mujer poder mejorar sus síntomas y evitar problemas con su relaciones sexuales, es orientarse. Una paciente informada va a conocer y entender la etapa por la cual está pasando y, por lo tanto, puede buscar ayuda a tiempo, de ser necesario”, puntualizó Fonseca.