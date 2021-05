No siempre las cosas salen como queremos. Los retos de la vida y los logros que alcanzamos requieren perseverancia y la capacidad de manejar los obstáculos que surgen en el camino. Cuando nos sorprende algo que no esperábamos, no entendemos, no nos gusta y amenaza el logro de lo que queremos, surge la frustración. La frustración es una reacción muy común. Es una emoción que produce gran malestar y usualmente está acompañada por la percepción de que no tenemos el control, las destrezas, el conocimiento o la capacidad de vencer el obstáculo y lograr la meta.

La tolerancia a la frustración es la capacidad de sobrellevar el malestar que producen los contratiempos y de no abandonar las metas o tareas y mucho menos tornarse agresivos o depresivos. La capacidad para tolerar la frustración se va aprendiendo y desarrollando, no nacemos con ella. Se aprende por la enseñanza, el modelaje y la práctica. Por otro lado, si nuestros padres y cuidadores son de sobreproteger y de resolvernos los problemas para que no suframos se pierden las oportunidades de desarrollar la confianza en lograr las metas. En la adversidad crecemos y maduramos.

Señales de que estás ante una situación frustrante

Estás en “shock”. Surge un contratiempo inesperado que te provoca confusión y no logras entender lo que es y lo que debes hacer. No puedes dormir, te desvelas. Te preocupas y le dedicas mucho tiempo a tratar de entender o resolver la situación sin lograrlo. Tus intentos de resolver no consiguen lo que quieres. Tratas y tratas, pero lo logras. Pierdes interés o te aburres al no lograr la tarea, evades o te alejas de un reto o situación sin intentar manejarlo Te crees incapaz y te evalúas de forma negativa a base del reto o la tarea

Señales emocionales de la frustración

Ansiedad, coraje, molestia, incomodidad, irritabilidad Ante la situación experimentas síntomas físicos tales como: dolor de cabeza, sudoración, dolores estomacales, mucho sueño, debilidad

Alternativas