Para individuos con grandes ideas y sueños, decidir apostar por sus metas puede ser más retante que la misma realización de lo que ambicionan. Más cuando se trata del lanzarse a un negocio propio, el miedo a emprender puede ser mayor, pues la realidad es que “el mundo empresarial no es para todos” y la posibilidad de fracasar siempre estará presente. Así lo enfatizó Alessandra Correa Rivera, fundadora de la organización de educación empresarial INprende.

“Hay demasiadas empresas en Puerto Rico que no deberían ni existir porque realmente no tienen un modelo de negocio rentable. Lo que hay son empresas que, de una forma u otra, están sobreviviendo, yéndose a pérdida los empresarios, buscando cualquier tipo de ayuda para poder salir adelante por el mero hecho de querer mantener una empresa que, al final del día, no tiene oportunidad en el mercado”, sostuvo.

Por consiguiente, Correa Rivera recomienda que, antes de lanzarse, se evalúen factores que ayudarán a determinar si se tendrá éxito en el emprendimiento.

Entre los distintos elementos, la empresaria destacó los siguientes:

Se debe procurar tener las razones correctas para emprender

“El obstáculo que tienen muchos emprendedores es que están en las razones incorrectas para emprender”, dictó.

Correa Rivera contó que es común escuchar hablar del emprendimiento como una cláusula de escape con cierto énfasis en la flexibilidad de horas, el crecimiento rápido y la oportunidad de ser jefe propio.

No obstante, la también educadora enfatizó que, aunque estas características pueden ser beneficios de emprender, no deben ser la razón principal para hacerlo. En última instancia, el motivo del emprendimiento debe recaer en que se tenga una verdadera oportunidad de negocio.

“Significa tener una mentalidad empresarial, no tanto pasional. Definitivamente, la pasión es un solo ingrediente en los empresarios exitosos, pero no podemos ser pasionales o emocionales en decir ‘yo quiero ser empresario porque me quiero superar y le quiero demostrar a todo el mundo que puedo hacerlo’”, abundó.

¿Es solo una idea o una verdadera oportunidad de negocio?

Según Correa Rivera, para que una idea se pueda concretar exitosamente, el emprendedor debe contar con un producto o servicio que el mercado al que se dirige necesite y esté dispuesto a pagar.

“Uno piensa que la idea que uno tiene es la única, que es la mejor, es genial, es increíble y que todo el mundo pagará por ella. Sin embargo, cuando te enfrentas al proceso de validación, te das cuenta de que no necesariamente es así”, añadió.

Educación empresarial

Como para cualquier actividad en la vida, las personas con ciertas habilidades están predispuestas a ser exitosas en los distintos ámbitos que requieren las destrezas que el individuo ya posee. El caso del emprendedor es igual. Contar con destrezas específicas le ayudará a desenvolverse exitosamente en las primeras etapas de emprendimiento.

Entre las capacidades más importantes que debe tener una persona interesada en emprender, Correa Rivera mencionó el buen manejo del tiempo, ánimo de liderazgo y conocimiento básico de finanzas. Además, enfatizó la importancia del dominio de la inteligencia emocional.

“[La inteligencia emocional] se trata de manejar nuestras emociones y entender las emociones de los otros. Muchos emprendedores se desaniman cuando alguien les dice que no les gusta su producto y es algo que pasará a menudo. Hay que aprender a canalizar la crítica”, destacó.

Aunque muchas de estas habilidades se desarrollan con la práctica y no necesariamente se manejan perfectamente desde el comienzo, si el individuo cuenta con ellas de antemano, es muy probable que el emprender sea una buena opción.

Se debe superar el miedo a fallar

Conseguir apoyo, maquinaria, empleados, permisos, financiamiento y otros elementos que son necesarios para emprender podría ser abrumador, pero se debe aprender a manejarlo, pues, según Correa Rivera, es un sentimiento que permea incluso cuando se alcanza la estabilidad empresarial.

“Mi consejo para los emprendedores es que aprendan a manejar el miedo, no a tratar de desaparecerlo, pues diría que los empresarios exitosos logran, de una manera u otra, manejar ese temor y lograr que no los detenga, a diferencia de otros, que dejan que los paralice y nunca se lanzan por temor a fallar”, enunció.

A fin de cuentas, Correa Rivera enfatizó que la decisión de emprender recae en tener una actitud constante de aprendizaje y mentalidad de crecimiento junto con una idea innovadora.