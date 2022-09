¿Con qué se asocia el dinero? ¿Estrés, incertidumbre, miedo e inestabilidad, entre otros adjetivos negativos, o todo lo contrario? La contestación a estas interrogantes sugiere si se disfruta de bienestar financiero que, según el experto en finanzas personales José Medina Martínez, representa la construcción de los componentes necesarios que permiten que una persona tenga una calidad de vida que le lleve a alcanzar sus aspiraciones y metas financieras.

Además, esta comodidad económica supone que el individuo que goza de ella tiene la libertad financiera para tomar las decisiones que le permitan disfrutar de la vida y la capacidad de absorber un choque económico.

Existen distintos factores que influyen en el nivel de bienestar económico de las personas, de acuerdo con una encuesta de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, y, entre los componentes principales, se encuentran el ingreso y empleo, ahorro y redes de seguridad, experiencias financieras pasadas, comportamientos financieros y las habilidades y actitudes del individuo con relación al dinero.

Para Medina Martínez, la clave para dominar estos elementos y forjar relaciones más positivas con las finanzas personales recae principalmente en la educación financiera.

“La alfabetización financiera es importantísima porque si no conozco cómo se utilizan los instrumentos financieros, si no conozco cómo le saco provecho a una cuenta de ahorros, si no conozco cómo le saco provecho a un instrumento para el retiro, si no conozco cómo utilizo la deuda, si no conozco cómo protejo mi crédito, no puedo construir bienestar económico. El desconocimiento nos pone en una desventaja grandísima. Incluso, no conocer nos predispone a desarrollar la idea errónea que tienen muchos puertorriqueños de que el bienestar financiero simplemente no es para uno”, enfatizó el también fundador y presidente de la organización educativa de finanzas personales “Finanzas al Máximo”.

En Puerto Rico, solo un 32 % de las personas son alfabetizadas financieramente, según el informe “Educación financiera alrededor del mundo”, del Banco Mundial, lo que significa que siete de cada diez puertorriqueños carecen de una educación en finanzas personales.

“Es una cifra muy triste y preocupante”, advirtió.

¿Cómo se consigue la educación económica?

Medina Martínez explicó que las personas que no tienen una educación financiera formal recurren a recibir consejos y replicar las conductas con relación a las finanzas que realizan las personas más allegadas, como familiares y amigos, que usualmente tampoco cuentan con el conocimiento adecuado. De esta forma, se reproducen las acciones de tomar decisiones impulsivas relacionadas con el dinero, el endeudamiento y el mal manejo del ingreso.

Sin embargo, existen recursos accesibles elaborados, precisamente, para educar a las personas que están interesadas en disfrutar de bienestar económico. Medina Martínez destacó los siguientes:

Profesionales de finanzas personales

Los profesionales de finanzas personales, que no se deben confundir con otros expertos del campo financiero como contadores, agentes de seguros u oficiales bancarios, están capacitados para orientar al cliente sobre métodos vitales para desarrollar habilidades y hábitos que lo beneficiarán monetariamente a largo plazo.

Medina Martínez mencionó que una de las cosas que este tipo de profesional acostumbra a recomendar es la elaboración de un plan financiero, lo que incluye la construcción de un presupuesto mensual que permitirá analizar la salud financiera del individuo e identificar cómo puede mejorarla.

“No hay manera de construir bienestar económico, mediante la improvisación”, recalcó.

Páginas web de oficinas gubernamentales y organizaciones dedicadas a la educación financiera

Mediante el uso del internet, las personas interesadas en conseguir literatura y contenido educativo acerca de bienestar financiero pueden hacerlo, de forma gratuita, accediendo a plataformas como la del Instituto de Educación Financiera de Puerto Rico o la de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Esta última página web cuenta con guías para el consumidor y hojas de cotejo para, por ejemplo, medir el bienestar financiero del usuario.

Aplicaciones móviles

Al igual que las páginas web, hay una variedad de aplicaciones móviles gratuitas que son útiles para registrar cuánto dinero se utiliza a diario, lo que posibilita tener mayor control y conciencia sobre los hábitos de consumo.

Alcanzar bienestar económico requiere tiempo

“[El bienestar económico] no se construye rápidamente. En general, requiere siete años, pero puede tomar un poco más o un poco menos. ¿Cómo se construye eso? Pues, con pequeños pasos y hábitos”, comentó Medina Martínez.

El tiempo que tarda construir una dinámica efectiva y saludable con las finanzas también dependerá de cómo sea el pensamiento de la persona en torno al dinero.

“En nuestra sociedad, es común la idea de que el dinero tiene que ver con la moralidad. Pero, la realidad es que el dinero no es ni bueno ni malo, y todo depende de cómo la persona lo utilice. Tenemos que aprender a pensar en el dinero como lo que es: una herramienta”, abundó.

Una vez estas ideas erróneas se disipen mediante la alfabetización financiera, las personas tendrán una mejor experiencia con el manejo de sus finanzas y podrán comenzar a disfrutar o fortalecer su bienestar económico.