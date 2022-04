Puerto Rico siempre ha tenido elevados índices de inmunización en niños y adolescentes, pero la situación de la pandemia por COVID-19 hizo que las tasas de vacunación infantil fueran en picada. Si no se retoma esa conducta, podremos comenzar a ver sus efectos con el surgimiento de enfermedades, hasta ahora, ya controladas, reducción de los niveles de inmunidad y el aumento de enfermedades en grupos y comunidades.

“Es vital que la administración de vacunas de rutina ocurra a tiempo para prevenir ciertas enfermedades transmisibles. Esta rutina induce a inmunidad a largo plazo para muchas enfermedades infecciosas. También reduce la transmisión de infecciones dentro de las comunidades”, sostuvo la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud de Puerto Rico.

Estudios lo respaldan

Una investigación publicada nos señaló cómo la pandemia de COVID-19 interrumpió algunas de esas vacunas de rutina. Esto se debió, principalmente, a que las familias tuvieron que mantenerse en casa y alejadas de los médicos. “Esta situación es a nivel de todos los programas de vacunación de los Estados Unidos”, afirmó Cardona.

PUBLICIDAD

El estudio publicado en el Journal of American Medical Association, JAMA Pediatrics, y titulado: “Association of the COVID-19 Pandemic With Routine Childhood Vaccination Rates and Proportion Up to Date With Vaccinations Across 8 US Health Systems in the Vaccine Safety Datalink”, encontró que las tasas de administración de vacunas fueron significativamente más bajas en todos los grupos de edad pediátrica, a medida que la pandemia surgió por primera vez en los Estados Unidos. La proporción de aquellos que estaban al día con sus vacunas de rutina fue menor para la mayoría de los grupos de edad evaluados en septiembre de 2020 en comparación con septiembre de 2019.

Hubo disminuciones en las vacunas al inicio de la pandemia hasta mayo de 2020, ante el llamado de quedarse en casa y posponer la atención médica no urgente. Las tasas más bajas persistieron en la mayoría de los grupos de edad hasta septiembre de 2020.

Datos de Puerto Rico

“En Puerto Rico, encontramos una disminución de hasta un 30 %. durante los meses posteriores a marzo 2020. También evaluamos la solicitud de vacunas por parte de los proveedores de vacunación, encontrando una disminución de cerca del 30 % en dichas órdenes. Aunque las dosis administradas aumentaron durante junio a septiembre de 2020, no fue suficiente para lograr una cobertura de recuperación”, se extrapola de los datos locales.

Para información, consulta con tu médico primario, farmacéutico o comunícate con Voces Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud, escribiendo a informacion@vocespr.org. También puedes acceder a accediendo a https://www.vocespr.org.