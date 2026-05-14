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Hospital UPR Dr. Federico Trilla: compromiso humano que fortalece la salud de Puerto Rico

Celebra al personal que educa, acompaña y cuida con humanidad y excelencia

14 de mayo de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Parte del equipo del Hospital UPR Dr. Federico Trilla durante la inauguración de la nueva unidad CT GE Ascend, única en Puerto Rico. (Suministrada)

Con motivo de la Semana de los Hospitales, el Hospital UPR Dr. Federico Trilla celebra a su personal, la fuerza humana que permite que cada paciente sea recibido, atendido, orientado y acompañado con respeto. En cada turno, unidad clínica, oficina administrativa y área de apoyo, hay profesionales y colaboradores cuya labor sostiene el cuidado que la institución brinda a Puerto Rico.

Ese compromiso también convierte al hospital en un taller vivo de formación, donde nuevas generaciones de profesionales de la salud aprenden que la excelencia clínica comienza con sensibilidad, responsabilidad y humanidad.

“Nuestro mayor reconocimiento es para el personal que hace posible que cada paciente y cada familia reciban cuidado con respeto y humanidad. Son ellos quienes sostienen nuestra misión de cuidar, educar y servir a Puerto Rico con excelencia”, expresó la Lcda. Yelitza Sánchez Rodríguez, directora ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla.

En la Semana de los Hospitales, reconocer al personal es reafirmar el propósito que guía cada esfuerzo del Hospital UPR Dr. Federico Trilla. Cada servicio, avance y espacio de formación cobra verdadero sentido cuando se traduce en mejor acceso, mayor seguridad, acompañamiento humano y una experiencia de cuidado más digna para los pacientes, sus familias y Puerto Rico.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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