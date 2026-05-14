Hospital UPR Dr. Federico Trilla: compromiso humano que fortalece la salud de Puerto Rico

Con motivo de la Semana de los Hospitales, el Hospital UPR Dr. Federico Trilla celebra a su personal, la fuerza humana que permite que cada paciente sea recibido, atendido, orientado y acompañado con respeto. En cada turno, unidad clínica, oficina administrativa y área de apoyo, hay profesionales y colaboradores cuya labor sostiene el cuidado que la institución brinda a Puerto Rico.

Ese compromiso también convierte al hospital en un taller vivo de formación, donde nuevas generaciones de profesionales de la salud aprenden que la excelencia clínica comienza con sensibilidad, responsabilidad y humanidad.

“Nuestro mayor reconocimiento es para el personal que hace posible que cada paciente y cada familia reciban cuidado con respeto y humanidad. Son ellos quienes sostienen nuestra misión de cuidar, educar y servir a Puerto Rico con excelencia”, expresó la Lcda. Yelitza Sánchez Rodríguez, directora ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla.