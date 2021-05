El director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, el CPA Ricardo Hernández, describe a esta red de servicios hospitalarios integrados como una entidad que se rige por el afán de servir a la comunidad y buscar mejores alternativas para ofrecer servicios de salud de excelencia.

Con 808 camas y alrededor de 350 mil visitantes en la sala de emergencias anualmente, todos los hospitales dentro del Sistema Menonita cuentan tecnología de vanguardia, convirtiéndolos en unas de las redes de salud más completas.

“De entrada, invertimos cerca de 1.5 millones de dólares para que todos nuestros hospitales estén integrados bajo un mismo sistema de tecnología y comunicación. Con el récord médico electrónico y la aplicación Apple Health, tanto los pacientes como los proveedores de salud tienen su expediente médico al alcance de su mano. Este sistema es tan eficiente que los médicos, desde su hogar u oficina, pueden planificar su día antes de llegar al hospital. No importa en qué lugar esté el paciente, nos aseguramos de que va a tener el mejor cuidado posible”, acotó el CPA.

El hospital de Cayey está especializado en Cardiología con los procedimientos MITRA y MICRA con los cuales se realiza la inserción de un catéter sin necesidad de someter al paciente a una operación de corazón abierto, también ofrecen cirugía bariátrica y cirugía de espalda realizada por un robot. Aibonito se especializa en ortopedia con operaciones de cadera y rodillas, recibiendo pacientes de Puerto Rico de Estados Unidos u otros lugares.

Mientras que Caguas, además de la transformación de infraestructura que ha tenido en los últimos 20 años, cuenta con un sistema de cogeneración. Este permite producir electricidad, gas, agua congelada, agua caliente y oxígeno. Lo que evita la interrupción de las operaciones ante un evento atmosférico o alguna otra situación que afectara los sistemas de agua y electricidad, tecnología que desean extender a largo plazo a todos los hospitales dentro del Sistema.

“Nosotros hemos crecido, pero nuestro lema es que no queremos crecer por crecer. Nuestros comienzos fueron en Aibonito y hoy contamos con más hospitales entre los que se encuentran: Cayey, Caguas, Guayama y, el más reciente, en Humacao. También tenemos cinco centros ambulatorios, hospicios, salud en el hogar, sistema de ama de llaves, centros dirigidos a la mujer, al cuidado de heridas (pacientes diabéticos que tengan úlceras) y seis centros de salud ubicados en Aguas Buenas, Cidra, Coamo, Comerío, Culebra y Yabucoa. Somos un sistema de salud integrado concentrado en el área suroeste de Puerto Rico”, añadió.

Aunque el ejecutivo admitió que el censo de pacientes tuvo una merma por la situación causada por el COVID-19, continúan moviéndose hacia el futuro, teniendo en mente que no se puede abandonar a la comunidad. Por eso, han enfocado sus esfuerzos a trabajar con las condiciones de salud mental. A través de su hospital CIMA lograron identificar, cómo aumentaron las condiciones de salud mental y las han impactado bajo un modelo biopsicosocial en donde se trabajan tres áreas: la mente, el cuerpo y la parte social, presentado con un enfoque holístico. Algunas de ellas son: la depresión, la ansiedad, las agresiones entre parejas y el maltrato en los niños.

Otro de los ofrecimientos que tiene la institución es su plan médico. Desde sus orígenes se enfocó en ayudar a las personas que no tuvieran seguro médico. Ahora cuenta con 200 mil personas suscritas entre el Plan de Salud Vital, los planes comerciales y los planes para empleados gubernamentales. Es un seguro médico aceptado en todos los hospitales de la isla. Hernández reiteró que, no importa en qué punto de Puerto Rico se encuentra la persona, si tiene una emergencia médica podrá usar el plan en cualquier hospital, aunque no esté bajo el nombre del Sistema Menonita.

Asimismo, afirmó que, dondequiera que establezcan una entidad bajo el Sistema, se convierten en el motor de la economía. “Tenemos cuatro mil empleados directos, un aproximado de mil personas que son contratistas y generamos alrededor de dos mil empleos indirectos. El Sistema de Salud Menonita aporta a la comunidad, se crea una actividad económica alrededor de nuestros hospitales. Menonita tiene un rol comunitario, una responsabilidad como institución seguir colaborando con la educación, la educación de nuestros médicos para que tengamos ciudadanos y familias saludables”, detalló Hernández.

El portal del paciente, que existe desde el 2015 y que se alimenta del récord médico electrónico de la institución, permite que los pacientes o sus cuidadores accedan información de salud en línea, de manera rápida, fácil y segura. Dicha plataforma les facilita –entre otras funciones– ver datos médicos o relacionados al cuidado de la salud tales como historial de visitas, alergias y condiciones; e inmunizaciones y medicamentos. Además, provee para que conecten con sus proveedores de servicios de salud, vean resultados de laboratorios y reportes de radiología y realicen pagos.

Por otro lado, Menonita cuenta con el portal ENLACE, que es para el médico y también se alimenta del récord médico electrónico de la institución. En este, más de 1,500 médicos facultativos y de la comunidad acceden a la información clínica de sus pacientes, lo que les facilita el manejo y el cuidado de estos.