Cuando esta sensación no se atiende y se satisface, comenzamos a producir toxicidad emocional, es justo por eso que no podemos acostumbrarnos a quedarnos así, a decirnos frecuentemente: “bueno, pues así son las cosas”, e inclusive decir: “por algo pasan las cosas” a manera de consuelo, pero no hacer nada al respecto. Al contrario, ¡es necesario actuar!