Semana del Profesional de Ventas
Conoce a los Sales Top Performers 2026

Su desempeño aporta valor estratégico a sus equipos y contribuye de manera consistente al fortalecimiento y éxito de sus organizaciones.

19 de febrero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Desde 1966, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico ha unido esfuerzos con las empresas del país para celebrar el talento y el desempeño sobresaliente de sus profesionales de ventas. (Shutterstock)

Los Sales Top Performers de 2026 se distinguen por su determinación, liderazgo y orientación a resultados, así como por su capacidad para identificar y capitalizar oportunidades de crecimiento en entornos altamente competitivos. Su desempeño aporta valor estratégico a sus equipos y contribuye de manera consistente al fortalecimiento y éxito de sus organizaciones.

Desde 1966, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico ha unido esfuerzos con las empresas del país para celebrar el talento y el desempeño sobresaliente de sus profesionales de ventas. Esta trayectoria reafirma su compromiso continuo con la excelencia, el desarrollo del liderazgo comercial y el fortalecimiento del ecosistema empresarial de Puerto Rico.

Coral Marrero Senior Catering Sales Manager Antiguo Casino de Puerto RicoValeria Rivera Sales Account Executive bMedia GroupNersy Rivera Rodríguez Workplace Account Executive, Education Ricoh Puerto Rico
1 / 35 | Estos son los Profesionales de Ventas Distinguidos de 2026. Coral Marrero Senior Catering Sales Manager Antiguo Casino de Puerto Rico - Suministrada
Semana del Profesional de Ventas
