“El sector de las ventas es esencial en el desarrollo económico de Puerto Rico”

“Nada ocurre hasta que alguien vende algo” fue el primer lema de nuestra Asociación y, 75 años después, resuena con la misma fuerza. Al celebrar la Semana del Profesional de Ventas, reafirmamos la relevancia del sector de ventas como una parte esencial del desarrollo económico de Puerto Rico, así como el impacto de los profesionales que, con su gestión, día a día impulsan el crecimiento y fortalecen la competitividad de sus organizaciones en un entorno cada vez más dinámico.

Hoy, más que nunca, el entorno empresarial exige agilidad, visión estratégica y aprendizaje continuo. Los clientes evolucionan, la tecnología redefine procesos y las expectativas del mercado se transforman constantemente. Ante esta realidad, el programa educativo del SME Sales Summit ofrecerá herramientas dirigidas a fortalecer los equipos comerciales, impulsar nuevas perspectivas y fomentar conexiones estratégicas que generen resultados sostenibles, integrando tendencias de mercado 2026, liderazgo en tiempos de cambio y el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las ventas.

Este enfoque busca no solo inspirar, sino también proveer recursos concretos que puedan implementarse de inmediato y capacidades estratégicas que impacten el desempeño a mediano y largo plazo.

Al igual que el aprendizaje continuo, la motivación es un factor clave en el desempeño y los resultados en ventas. Por ello, como cada año, reconocemos junto a empresas de distintos sectores a sus Sales Top Performers y celebramos, por primera vez, a los Rising Stars of Sales, jóvenes talentos que ya destacan por sus resultados y su proyección de liderazgo, elevando los estándares de excelencia comercial en nuestra industria. ¡Enhorabuena!

Concluyo con un agradecimiento a los voluntarios del Comité Organizador, a nuestros oradores invitados, y a los auspiciadores que hacen posible este evento. A los participantes y socios del SME, gracias por confiar su desarrollo profesional a nuestra Asociación.

Les invito a ser parte de esta historia, a integrarse de forma activa a la comunidad del SME y a continuar construyendo juntos el futuro de las ventas en Puerto Rico, asumiendo el cambio como la principal ventaja competitiva de nuestra profesión.

La autora es presidenta de SME Puerto Rico y Country Manager de Aleph Group.

JUNTA DE DIRECTORES 2025-26

OFICIALES:

Yasmín Rotger

Presidencia

Country Manager

Aleph

Ana Y. Agrelot

Expresidencia Inmediata

VP of Marketing

Encanto Restaurants

Alexandra Ruiz

Presidencia Electa

Founder & Principal

Popello

José Rodríguez Osorio

Tesorería

Country Manager

Welch’s

María Isabel Landrón

Secretaría

Media Director

Plaza Ad

María Elena Lampaya

Vicepresidenta Ejecutiva

SME Puerto Rico

MIEMBROS:

Angimille Latorre

Cofundadora

SeriouslyCreative

Ana Rosa Britto

Subdirectora Comunicaciones

Corporativas y Publicidad

Claro Puerto Rico

Bernardo Fiol Costa

Presidente y Fundador

The Big Think Group

Cristina Santa María

Sr. Regional Manager,

Business Alliances & Portfolio

Ricoh Puerto Rico

Edgardo Jiménez

Chief of Creative Operations

DDB Latina

Puerto Rico

Guillermo Rodríguez Gelpí

Marketing & Advertising

Assistant Vice-President

Hyundai and Genesis in Puerto Rico

Juan Carlos Parra

Cofundador y CEO

Skootel LLC

Luis Defendini

Presidente

Strategic Business Solutions LLC

Tania Ramos Guldi

Founder & Chief Brand Architect