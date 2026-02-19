El seguro cambia vidas porque protege lo que más importa

Detrás de cada póliza hay mucho más que una meta alcanzada. Hay vocación, compromiso y una conversación honesta guiada por la empatía. En la Semana del Profesional de Ventas, en Triple-S reconocen a quienes, con sensibilidad y transparencia, hacen posible que el seguro cumpla su verdadero propósito: acompañar, cuidar, proteger y marcar una diferencia real en la vida de las personas.

Todo comienza con la salud. Orientar a una persona sobre su cuidado médico, implica escuchar con atención y comprender que cada decisión impacta directamente su bienestar. “Nuestro equipo sabe que no se trata solo de una cubierta médica, sino de un acceso y cuidado de calidad para la vida de nuestros asegurados. Estoy muy orgulloso del compromiso que, en todo momento, guía a la fuerza de ventas para lograr su propósito de cuidar la salud de nuestra gente”, señaló Roberto Hormazábal, SVP y gerente general de la división de planes comerciales de Triple-S Salud.

Ese mismo compromiso se comparte en Triple-S Advantage, donde el acompañamiento es constante y cercano. “Reconozco la vocación de nuestro equipo para atender a la población de adultos mayores, pues tiene el don de escuchar y orientar con sensibilidad y transparencia. Me enorgullece la entrega con la que trabaja cada día, marcando la diferencia en la vida de los que nos confían su salud y bienestar”, expresó Carlos Rivera, vicepresidente de ventas y promociones de Medicare Advantage.

La protección continúa con la vida, donde cada conversación se convierte en un acto de preparación y cuidado familiar. En ese sentido, Michael Báez, vicepresidente ejecutivo de Triple-S Vida, sostuvo que “nuestros representantes autorizados son una pieza clave: educan, orientan y generan confianza, ayudando al cliente a tomar una decisión informada que protege su futuro y el bienestar de su familia con responsabilidad, empatía y compromiso”.

Y cuando la salud y la familia están protegidas, asegurar lo que se ha construido con esfuerzo, completa ese círculo de tranquilidad. Desde propiedad y contingencia, el propósito se traduce en estabilidad ante los imprevistos. “Un hogar, un negocio o un auto representan años de sacrificio. Nuestro equipo protege ese esfuerzo con dedicación y brinda seguridad para que las personas puedan seguir adelante en caso de una pérdida, incluso en los momentos de mayor dificultad”, destacó Vanessa Rodríguez, vicepresidenta de Operación de Agencias en Triple-S Propiedad.

Salud, vida y propiedad en Triple-S forman una red de protección integral, única en Puerto Rico, que solo es posible gracias a la dedicación de una fuerza de ventas comprometida, conectada y con propósito. Esta Semana del Profesional de Ventas, en Triple-S rinden un reconocimiento sincero a quienes escuchan, orientan y acompañan con entrega y corazón. Gracias por ser la voz que tranquiliza, la guía que orienta y el respaldo que da seguridad cuando más se necesita.